El socio compromisario del Real Madrid que le reprocha a Florentino Pérez en El Partidazo de COPE "que no haya roto relaciones con el Barcelona"

El Partidazo de COPE contó este martes con el socio compromisario que aludió durante la reciente Asamblea del Real Madrid a las palabras que Toni Freixa hizo en la Cadena COPE sobre la relación entre Enríquez Negreira y el Barcelona.

José Luis Mondéjar se refirió a Freixa en estos términos durante dicha Asamblea: "El caradura de Freixa pide lo que queremos todo el madridismo, romper relaciones, porque somos los únicos personados en la causa para tapar la cortina de humo".

Después se dirigió a Florentino Pérez para hacerle ver que "al madridismo le gustó mucho el traslado al señor juez en octubre de las declaraciones de este 'pájaro'" y le pidió que llegue "hasta el final con la presunta corrupción descubierta".

EFE Florentino Pérez interviene en la Asamblea General del Real Madrid.

Mondéjar se declara más que 'fan' de Florentino: "Con él, a muerte".

Preguntado por el motivo por el que habló de esa manera sobre Toni Freixa, se limitó a responder que "él tiene su opinión, yo tengo la mía". Cabe recordar que este pasado lunes, el propio Toni Freixa reconoció, también en El Partidazo de COPE, no haberse sentido ofendido: "La opinión de un socio no me molesta, es su opinión y tiene derecho a manifestarla", dijo el exdirectivo del Barcelona.

Florentino Pérez no mencionó ni a Toni Freixa ni a Negreira durante la Asamblea, "aunque todo el mundo sabía de qué va el tema. No lo nombro, pero lo nombró. Yo tampoco lo nombré, pero lo nombré", se explicó el Compromisario, que pide mano dura con todo este asunto: "Es la causa que hay de la presunta corrupción del arbitraje, que es lo que hay que aclarar", pidió.

Tan afectado dice estar el Real Madrid por el arbitraje, que Mondéjar aseguró en El Partidazo de COPE que "es importantísimo el tema del arbitraje, y el socio ve que no está regulado. La misma jugada, cada árbitro la interpreta de una forma distinta. Y esto nos lleva a la confusión y a las discusiones, porque ni los equipos están de acuerdo con los arbitrajes", argumentó.

Por ese motivo, tampoco tuvo problema en reconocer que le gustan los análisis arbitrales que se hacen en Real Madrid TV: "De verdad, el que no crea en esos vídeos o que crea que son falsos..., ¡por favor!", aunque también reconoció algunos errores arbitrales a favor del Real Madrid y que no salen en el canal del club.

A VUELTAS CON LA RELACIÓN ENTRE REAL MADRID Y BARCELONA

Pese a que Florentino Pérez pidió ante sus socios mantener buena relación con el Barcelona, Mondéjar se atrevió a reprocharle al presidente "que no rompiera relaciones con el Barça. Yo sí quiero que rompa relaciones con el Barça, como buen madridista que soy. Y un catalán también quiere que rompa relaciones con el Real Madrid, como catalán que es".

Por eso, en el interés que les une a ambos clubes en poner en marcha la Superliga, según su criterio "la culpa es del Barcelona, que se agarre a Florentino, que creó la Superliga".