El catedrático Emilio Cortés explica hasta dónde puede llegar la acusación de falso testimonio a Luis de la Fuente

La acusación de falso testimonio contra Luis de la Fuente ha sido uno de los temas más discutidos en el marco del juicio por el caso Rubiales. En El Partidazo de COPE, el catedrático en derecho Emilio Cortés ha analizado en profundidad hasta qué punto esta acusación tiene relevancia y qué implicaciones jurídicas podría acarrear para el seleccionador nacional de fútbol.

Juanma Castaño, el presentador del programa, planteó la pregunta crucial: ¿Qué tan grave es la acusación de falso testimonio contra Luis de la Fuente? La respuesta de Cortés fue clara y matizada: "Son aspectos muy accesorios". Según el catedrático, las diferencias menores entre lo que se ha dicho en la instrucción y lo que se ha declarado en el juicio no deberían considerarse como un indicio directo de falso testimonio. En su opinión, estos pequeños desajustes, que en ocasiones son milimétricos, no afectan de manera significativa al fondo del asunto que se está tratando.

Cortés explicó que, para que se pueda hablar de falso testimonio, debe existir una incongruencia en los testimonios que perjudique gravemente el desarrollo del juicio. "El falso testimonio es un delito que se comete con muchísima frecuencia", añadió el experto, destacando que muchos testigos, por diversas razones –tales como afinidad, cercanía o incluso cariño– no ofrecen una versión completamente veraz de lo ocurrido. Sin embargo, la clave está en la "esencialidad" del aspecto alterado. Si la contradicción afecta a aspectos secundarios del juicio, como es el caso de algunas diferencias señaladas en las declaraciones de De la Fuente, no puede considerarse un falso testimonio.

EFE El técnico de la selección masculina de fútbol, Luis de la Fuente (i), a su salida tras testificar en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra ell expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales, por agresión sexual y coacciones a la futbolista Jenni Hermoso

Uno de los puntos más interesantes que abordó Cortés fue el hecho de que el falso testimonio es un delito que se comete "con muchísima frecuencia". Según el experto, en muchos juicios los testigos, por diversas razones, no cuentan la versión completamente fiel de lo ocurrido. En el caso de Luis de la Fuente, el catedrático fue enfático al señalar que las diferencias de detalle que han surgido en las declaraciones no afectan a la esencia del caso, y no deberían ser consideradas un ejemplo claro de falso testimonio.

Lo accesorio no implica falsedad

La ley, recalcó Cortés, establece que para que se incurra en este delito, debe haber una falsificación significativa de la verdad, especialmente en aspectos esenciales que puedan alterar el curso de la prueba y engañar al tribunal. "Para que sea falso testimonio tiene que proyectarse sobre un aspecto muy esencial del juicio, de forma que pueda ensombrecer la prueba que se está realizando y engañar a la justicia", indicó.

Emilio Cortés puntualizó que, en el caso de Luis de la Fuente, las diferencias en las declaraciones parecen ser "accesorias". En otras palabras, no se refieren a puntos clave que alteren la resolución del juicio. El catedrático insistió en que si estas diferencias no tienen que ver con el fondo de la cuestión que se está juzgando, no se puede considerar que constituyan un falso testimonio. Por lo tanto, aunque las versiones puedan no coincidir al 100% en todos los detalles, eso no necesariamente implica que se haya cometido un delito.

El caso de Luis de la Fuente, aunque sigue siendo objeto de debate, parece alejarse de la gravedad de un falso testimonio. Si bien el concepto de este delito es importante en el ámbito jurídico, no todo desajuste en los testimonios tiene las implicaciones legales que algunos podrían pensar. La clave, según Cortés, es que cualquier contradicción debe ser relevante y afectar de manera significativa a la resolución del juicio, algo que en este caso no parece darse.

EFE El técnico de la selección masculina de fútbol, Luis de la Fuente, a su llegada para testificar en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales por agresión sexual y coacciones a la futbolista Jenni Hermoso

De este modo, la acusación de falso testimonio contra el seleccionador español podría no tener la repercusión que algunos temen, al menos en términos legales. Como ha subrayado el catedrático Emilio Cortés, "lo accesorio no implica falsedad", y es esa diferencia la que marca la frontera entre lo que puede ser un error involuntario y un delito grave.