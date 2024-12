Carlos Sainz desvela cómo es su relación con su hijo durante el Dakar: "Es un tipo inteligente"

El piloto madrileño de rallies Carlos Sainz puso rumbo este lunes a Arabia Saudí en busca de la defensa de la corona en el Rally Dakar tras su victoria en la última edición.

La prueba se disputará del 3 al 17 de enero de 2025 y antes de viajar, Sainz atendió desde el Aeropuerto de Madrid a nuestro compañero Carlos Miquel.

Un Sainz que aseguró no estar nervioso, "pero tienes ese gusanillo según se va acercando el día y es buena señal porque el día que no sientas eso es que no tendrás esa emoción que se requiere para una carrera como esta".

'El Matador' confesó que físicamente está "igual que el año pasado, peor no". Sainz apunta que "gran parte del trabajo del año es estar bien fisicamente, además de preparar el coche".

El madrileño reconoce que "hay que esperar los dos primeros días para saber dónde estamos" ya que "es el primer Dakar que hacemos con un coche cien por cien nuevo y estadísticamente es complicado".

"Va a ser una carrera táctica, no interesa quedar muy adelante el primer día de carrera porque el día de después salimos rápidamente en la carrera de 48 horas y hasta después de esa etapa no sabremos dónde vamos a estar", indica el piloto.

"La semana primera va a ser dura, me preocupan los Dacia, los Toyota o los Mini...hay igualdad entre las cuatro marcas. La forma de medir de la FIA es lo que menos me preocupa, es lo más transparente", añade Sainz en referencia a la carrera que tiene por delante.

Por otro lado, Sainz alabó a Nani Roma, compañero en el Dakar: "Trabajar con él es fantástico, tiene experencia y nos entendemos bien y el hecho de que los dos seamos españoles facilita todo más".

Este martes 31 de diciembre ponemos fin a este año 2024, y como viene siendo habitual durante los últimos años, Carlos Sainz pasará la Nochevieja lejos de los suyos, aunque acompañado de su copiloto Lucas Cruz, y también por su ingeniero de algún otro español que haya: "La Nochevieja es diferente, no hay celebración. Nos daremos un abrazo, nos desearemos un buen año y a dormir".

Durante la entrevista, Carlos Sainz también habló de su hijo, que el año que viene estrenará nuevo equipo en el Mundial de Fórmula 1 ya que debutará con Williams: "Es muy díficil. Primero habrá que ver qué trabajo ha hecho Williams con el coche, a partir de ahí y de Baréin se podrá sacar conclusiones".

"Sí que es verdad en el test de Abu Dabi fue sorprendentemente rápido, pero no sabemos lo que pasará el año que viene", apuntó.

Un Carlos Sainz Jr que habla con su padre durante la disputa del Dakar, y así valora el padre las charlas con su hijo durante el rally: "Es normal que hablemos después de cada etapa y qué hablemos de la siguiente etapa. Es un tipo inteligente en ese sentido y es bueno tener la oportunidad de hablar con alguien que entiende y tiene todo el cariño hacia ti y que te ayude a preparar la estrategia, a animarte o a calmarte o a lo que haga falta en una carrera tan larga".

"Está muy bien tener a alguien de fuera desde la distancia que te eche una mano", concluyó.

