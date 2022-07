El Francotirarock revela en qué momento comenzó a dedicarse al humor: "Dejar un curro cuando lo tenías..."

Álex Clavero, el Francotirarock presenta este verano 'El Mentidero' en COPE en las tardes de los domingos. En el primer programa, el invitado ha sido JJ Vaquero, con quien ha hablado de los inicios en el mundo del humor. Vaquero ha explicado cuáles son dos de los momentos más señalados en la vida de un cómico y que "te hacen muy feliz".

El primero de ellos es "cuando haces reír por primera vez a gente que no te conoce de nada", mientras que el segundo es cuando decides dedicarte profesionalmente a ser cómico. Vaquero fue consciente de este segundo cuando decidió pedir una excedencia en el hotel en el que trabajaba, un momento muy importante, pero que llevó consigo un proceso "muy largo" hasta que tomó la decisión.

En este punto de la entrevista, Clavero ha aprovechado para comentar cómo vivió él el hecho de empezar a dedicarse profesionalmente al mundo del humor. "Fíjate si tengo difuso cuando empecé que no recuerdo si había móviles, creo que había pero pocos. El decir, ¿pero cómo? Porque no hay título, no hay algo que te oficialice, que tú te dedicas a esto. Dejar un curro cuando lo tenías, con los que se valoraba tener un trabajo, que nos educaron para eso, para trabajar", explicaba el Francotirarock.

José Juan Vaquero García, más conocido como JJ Vaquero, es un cómico, monologuista y guionista. Durante su paso por 'El Mentidero' de COPE ha confesado algunas de las profesiones a las que se ha dedicado a lo largo de su vida y que son desconocidas, ha explicado cómo vivió el comienzo de la pandemia que le pilló al otro lado del charco y ha explicado el problema de salud que tuvo hace escasos meses que supuso un toque de atención en su vida.

El 'Francotirarock', cada domingo a las 19:00h en 'El Mentidero'

Durante los meses de verano, COPE sigue acompañando a sus oyentes. En esta ocasión y además de la oferta de contenidos habituales de la mano de los mejores comunicadores, COPE apuesta por nuevos espacios de entretenimiento, reportajes de actualidad y podcasts. Así, Álex Clavero, el 'Francotirarock', que cada mañana de lunes a viernes pone la nota divertida en el morning de RockFM ‘El Pirata y su banda’, se convierte en el protagonista de las tardes de domingo a las 19:00 h con 'El Mentidero'.

Pero, ¿qué es un mentidero? El propio Clavero lo define como "el rincón del pueblo o del barrio donde se cotillea, se critica, se ríe y por su puesto… Se miente". El humorista, con su estilo alocado, charla en este espacio, entre otros rostros conocidos, con Cristina Pardo o JJ Vaquero. Pero no estará solo, el 'Francotirarock' estará acompañado en esta aventura en COPE por Miguel Miguel, Dani Fontecha y Juan Herrera. Los programas completos pueden volver a escucharse en COPE.es o disfrutarse, en vídeo, en el canal de Youtube de COPE.