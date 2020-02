Susana Fernández, sobre el Congreso de Laicos: “Es un punto de partida, no acaba aquí”

El Congreso de Laicos 'Pueblo de Dios en salida', promovido por la Conferencia Episcopal Española, concluyó el pasado domingo, 16 de febrero, con una ponencia final pronunciada por Mons. Antoni Vadell, obispo auxiliar de Barcelona, y Ana M.ª Medina, periodista de la diócesis de Málaga, presentadora de 'Periferias' en TRECE y colaboradora de 'La Linterna de la Iglesia' en la Cadena COPE.

Una ponencia que se redactó esa misma noche (la madrugada del sábado al domingo) y que recogía, de forma sintética, todas las aportaciones realizadas por los participantes en los itinerarios durante el sábado. Con Susana Fernández, presidenta de la Adoración Nocturna Femenina Española, miembro de la Comisión de Contenidos del Congreso de Laicos y coordinadora de la capilla de adoración del recinto, hemos repasado las líneas maestras del documento y de todo el Congreso.

Un evento en el que ha habido muchas horas de escucha y de trabajo, pero en el que también ha habido tiempo para la reflexión, la adoración y el silencio. “Hemos sido como Marta y María. Hemos estado trabajando desde hace mucho, pero necesitábamos también que durante estos momentos en los que nosotros estábamos a tope, hubiera quien nos estuviera sosteniendo. Y quién mejor que las personas que se acercaron allí única y exclusivamente para adorar, para estar con Él, que es El que nos estaba moviendo a hacer esto, a montar este lío”, explica Susana Fernández.

Santidad y misión han sido los puntos fundamentales de la ponencia final. “Las palabras del Papa nos lo decían. Nos decía que no podemos ir solos, sino que tenemos que ir como comunidad. Tenemos que sentirnos muy queridos por Dios y tenemos una misión muy importante: llevar todo esto que nosotros hemos vivido a todas nuestras diócesis, nuestras comunidades, nuestras asociaciones... Es un punto de partida, no acaba aquí”, recuerda la presidenta de ANFE.

La ponencia final también habla de una conversión pastoral y misionera. “Un pasín más. Todos sabemos cuál es nuestra misión y nuestra meta, pero de vez en cuando hace falta removernos y darnos cuenta de cuál es nuestra responsabilidad sinodalmente. No son solamente los pastores, los sacerdotes, los religiosos. Ellos tienen que sostenernos y ayudarnos a todo el Pueblo de Dios y trabajar conjuntamente, dejándonos guiar por el Espíritu”, señala Susana Fernández.

La presidenta de la ANFE asegura que lo que más ha destacado la gente es el sentimiento de comunión reinante durante todo el Congreso. “Mira que hay sensibilidades y carismas, pero todos trabajando y poniendo en común lo mejor que tenemos. Es una riqueza tan grande. Nada disonante. Todos con alegría, esperanza y mucha, mucha ilusión”.

“A veces tenemos estos miedos personales de que 'yo no voy a ser capaz', 'no me van a entender', 'me van a plantear cosas que a lo mejor yo no soy capaz de traducir en palabras', etc. pero yo creo que lo que uno vive en el corazón es capaz de transmitirlo. Estamos llamados a dejar nuestras comodidades, a dejar las sacristías”, afirma Susana Fernández.

“Todos nacemos laicos según nos bautizan. Nadie nace obispo, cardenal o presbítero. Desde el bautismo tenemos que lanzarnos. Tenemos que saber cuál es nuestra misión y lanzarnos a ella sin miedo. Tenemos que arremangarnos, como dice el Papa, tenemos que patear calles. No queremos ocupar nada, cada uno desde su puesto, sinodalmente”, concluye la presidenta de ANFE y miembro de la Comisión de Contenidos del Congreso de Laicos.