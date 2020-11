'Sin libertad no hay educación': La plataforma Schcolaris pide una escuela de todos para todos

Vivimos en España un debate educativo después de la aprobación de la ley educativa de la ministra Isabel Celaá. En este contexto de movilización social que se ha creado, han surgido diferentes iniciativas. Entre ellas, la plataforma Scholaris ha publicado el manifiesto titulado 'Sin libertad no hay educación, una escuela de todos para todos'. Juan Ramón de la Serna, director del colegio John Henry Newman, analiza el texto en el Espejo de la Cadena COPE.

Este documento se ha publicado en el contexto de la movilización que ha creado la campaña 'Mas Plurales', y de la Serna afirma que "nos parecía oportuno hacer un juicio un poco más articulado de mayor reflexión dentro de la campaña para ir al fondo de lo más decisivo que afecta ahora con la Ley Celaá, pero que afecta a toda la sociedad de ahora y del futuro".

"El problema no es tanto las cuestiones que aparecen en la ley", afirma el director del colegio. "Que son importantísimas... pero lo que está debajo que hace que sea difícil el diálogo. La educación se reduce a la mera trasnmisión de conocimientos para conocer una serie de títulos académicos. Pero educar es mucho más que eso. Es ir al fondo del ser humano, entender la realidad hasta el fondo. Esto no es aparte de los procesos académicos sino que va unido. A través de la cultura y de las propias materias es como se construye una personalidad adulta, es sacar lo mejor de las personas no solo prepararles".

La nueva ley que se fragua en el congreso es precisamente todo lo contrario a este planteamiento de la educación.: "La nueva ley va en la dirección opuesta ya que a quién le corresponde educar es a la sociedad con sus diversas identidades y propuestas. El mito de la educación neutral es importante. Parece que todo lo que es estatal es neutro mientras que en la concertada es confesional. Para que pueda haber experiencia educativa, todo educador comunica un juicio de la vida. Permitir que haya pluralidad y que haya pluralidad de escuela es un bien imprescindible".

"Algo es público cuando está abierto para todos. La escuela ocncertada es un servicio público aunque esté promovida por la sociedad civil. precisamente por esa capacidad de acoger a cualquiera. Defendemos que la escuela estatal es pública exactamente igual que la concertada".