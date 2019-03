El periodista Rafael A. Aguilar Sánchez recorre los monasterios españoles en "Clausura. Feminismo radical"

Un reportaje en el diario ABC sobre los monasterios de clausura en la Diócesis de Córdoba terminó convirtiéndose en un libro que le ha llevado a recorrer comunidades religiosas de toda España. "He aprendido y me he divertido muchísimo!", ha reconocido Rafael Ángel Aguilar Sánchez, quien ha explicado que la crisis vocacional en nuestro país contrasta con la fuerza de las historias que hay detrás de la vocación de muchas de las religiosas jóvenes que ha conocido en los monasterios que ha visitado.

La editorial Freshbook publica "Clausura. Feminismo radical" donde el periodista cordobés muestra la situación de la clausura, que varía mucho de unas comunidades a otras.

Rafael A. Aguilar explica que la crisis vocacional "ellas la viven con pesadumbre porque se dan cuenta de que cada vez son más incomprendidas por la sociedad aunque ellas están muy seguras de que están haciendo lo que su Señor les ha pedido".

Uno de los elementos más enriquecedores del proceso de elaboración del libro es la fuerza de las historias de chicas jóvenes que han sentido la llamada de manera muy poderosa: "Lo dejaron todo, carreras universitarias, nocios y se fueron a un convento y es sorprendente porque esto contrasta con la crisis de vocaciones y el cierre de conventos. Las jóvenes siguen incorporándose a esta vida"

"Quien piense que estas mujeres viven aisladas se equivoca", ha afirmado el autor: "Ellas tienen muy presente el mundo en el que viven. Están al día de la política, de los sucesos y rezan por todo ello. No tienen internet, pero les llega la información".

Han sido encuentros diferentes en unas comunidades y otras, pero siempre sorprendentes: "Nosotros pensamos que tenemos una vida feliz y completa y al hablar con ellas te das cuenta de que para ser feliz no se necesita todo lo que tenemos nosotros. Y no hablo solo de lo material, me refiero también al orgullo, al poder o a la soberbia. Ellas te dan una lección de humildad, de valentía, en el sentido de que han sido capaces de renunciar a muchas cuestiones mundanas por perseguir un ideal divino".

Pero Rafael A. Aguilar subraya que el mensaje que deja el testimonio de las religiosas va más allá de la propia fe: "Es un mensaje de valentía, de llevar la libertad al extremo".