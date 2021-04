'Mujeres en prisión': "Las mujeres viven un triple confinamiento en prisión"

Durante el fin de semana del 23 de abril se ha producido un encuentro organizado por el Área Social de la Pastoral Penitenciaria con el título 'Mujeres en prisión'. Un evento que quiere poner el foco en la problemática específica de las mujeres en las cárceles. También es una oportunidad para pasar revista en El Espejo al estado actual de la pastoral, después de estos meses de pandemia. Sor María de Cortes Astasio es religiosa, Hija de la Caridad y Coordinadora del Área Social de la pastoral.

Sor María explica en qué consiste el 'doble confinamiento' de las mujeres en las prisiones: "La mujer no entra sola a prisión. Entra con cargas de las cuales responde y saca adelante. En la mayoría de los casos, la mujer es la que delinque para sacar adelante la familia y la situación precaria en la que vive. El triple confinamiento es no poder comunicarse con sus familias, no solo por cristales si no también por teléfono. La mujer con toda esa carga que lleva encima, vive un confinamiento con lejanía y desconcierto".

Por ello existe la realidad en las prisiones de que existan problemas para las mujeres que puede que los varones no tengan: "La mujer tiene ese sentimiento de responsabilidad, de dar respuesta a las necesidades de la familia... el hombre está menos acentuado. Lo digo porque también trabajo con varones. El hombre vive su situación de privación de libertad, pero la mujer vive con esa carga y esa preocupación. En el hombre no es tan evidente. No digo que no sean responsables, pero la mujer es la que lleva ese peso y esa angustia de no saber, de la lejanía, de la crianza de sus hijos... La mujer lo sufre el doble o el triple".

Sor María relata también en qué ha consistido el encuentro: "Tuvimos una mesa en la que cada uno contó su experiencia: la mujer de un interno, con una energía que nos sorprendió. Tuvimos el testimonio de dos internas jovencitas, acogidas en una casa nuestra. Cada una daba su testimonio y una dijo que se había sentido durante el confinamiento muy arropada, en una burbuja y muy protegida; sin embargo la otra su vivencia era todo lo contrario: falta de información, desconcierto, no había mascarillas... Tuvimos la intervención también de un joven africano que con ánimo transmitía sus miedos, pero con una fe y una esperanza admirables. Esto va a pasar, pongamos la fe en Cristo que es el que nos va a ayudar".