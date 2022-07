Carmen Posadas, en ‘Diálogos en femenino’: “Le debo todo a mis defectos y no a mis virtudes"

Volvemos a encontrarnos en una segunda entrega de ‘Diálogos en femenino’ en este verano de 2022 protagonizado por Carmen Posadasy Adriana Domínguez.

El particular café sonoro de COPE en el que se conoce a distintas personalidades de múltiples ámbitos mediante el diálogo que mantienen los protagonistas que cada fin de semana, por estas fechas, toman la palabra.

La escritora y empresaria coinciden en muchas cosas: son grandes lectoras, hijas de padres famosos, emprendedoras, les gustan los podcast… y comparten algunas experiencias que ambas vivieron desde su infancia.

Nuestras dos invitadas, Carmen y Adriana, pasaron parte de su infancia y adolescencia en internados. En el caso de Domínguez “desde los 8 años hasta los 16, iba cambiando cada dos años de colegio y de país. He estado en Inglaterra (dos veces), en la parte de la Suiza francesa y en Alemania”. Una experiencia que las dos tachan de positiva pero con distinta lectura. Posadas la define como “una nueva oportunidad” porque como recuerda “yo era una niña extra tímida, así que cada vez que tenía que cambiar de país me decía: ‘Carmencita, vas a ser distinta, ahora vas a tener muchas más amigas, vas a ser la más simpática, vas a participar más en las cosas…’. Entonces, era como si la vida me diera una oportunidad”. Sin embargo, Adriana “veía que cada dos años te podías reinventar un poco en cómo era esa percepción que tenían los demás de ti. Yo intentaba mejorar en donde veía que no me había ido muy bien” y asegura que los años en el internado “todo eso sí que me hizo muy flexible, una flexibilidad que luego se utiliza de formas variadas en un mundo como el de hoy”.