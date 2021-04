El equipo de Deportes COPE está de celebración: Hemos vuelto a escuchar a Antonio Estévez

Este lunes 5 de abril de 2021 es un día muy especial para la redacción de Deportes COPE, y en concreto más todavía para nuestros compañeros de Deportes COPE Galicia porque hemos podido escuchar de nuevo por la antena a nuestro compañero Antonio Estévez.

Después de haber pasado 89 días en la UCI por causa del coronavirus, Antonio Estevez ha vuelto a charlar con nosotros en Deportes Cope Galicia y Germán Dobarro, al dar paso a Antonio, decía una frase que compartimos toda la redacción de los Deportes de la Cadena COPE: "Es un día muy especial para nosotros, queremos compartir nuestra felicidad con vosotros. Hoy no es un día cualquiera, hace unos días que ya escuché esa voz, pero hoy quiero que la escuchéis vosotros. Me levanto y se me dibuja una sonrisa de felicidad enorme".

Y a continuación, desde el hospital Álvaro Cunqueiro, empezamos a escuchar esa voz que echábamos tanto de menos: "En primer lugar, después de estar 89 días en la UCI Covid, lo primero es agradecer a los hombres y mujeres de esta unidad de obrar este pequeño o gran milagro de que yo pueda estar con vosotros.

En segundo lugar, agradecer esas muestrasn de cariño que he recibido, primero desde mi propia familia, y después agradecer a clubes, instituciones, deportistas y también a anónimos que no conozco y que han llamado a la emisora para conocer mi estado de salud.

Dentro del drama del covid, me siento una persona feliz porque me siento una persona querida y respetada y poco más se puede pedir.

Estoy en planta de neumología y ahora empieza un trabajo largo de rehabilitación, pero por todo ese cariño que he recibido, si pudiera, colgaría en la pared en el mensaje “Está prohibido rendirse”.

Y ante esas noticias que tenemos todos los días de personas que no cumplen las normas, Antonio les dejaba el siguiente mensaje: "Ha habido cantidad de denuncias que difícilmente se traducirán en sanciones económicas. La mejor terapia es que esas personas que no cumplen con las normas, que se pasaran un turno con enfermeros y médicos en una planta UCI para ver los estragos que puede causar el COVID y ver como profesionales de sanidad se dejan sus vidas para salvar la tuya. Sería una buena terapia.".

Después de estar a nivel regional, era el momento de que Antonio Estévez charlara con Santi Peón para Deportes COPE Pontevedra, porque como dijo Peón al comenzar: "Antonio, este es tu programa".

Durante el programa a nivel local, Antonio dio a conocer su testimonio, cómo lo ha vivido durante este tiempo y cómo ha sido su lucha contra el coronavirus, y como no ha podido ser de otra manera, a lo largo del programa, Antonio ha podido escuchar numerosos mensajes de cariño y de ánimo de toda la gente que le quiere y que es mucha.