Ángel Torres confirma a Deportes COPE que Bordalás "ya está firmado"

El futuro del banquillo del Getafe se empieza a esclarecer después de la confesión que le ha dado el presidente del club azulón Ángel Torres a nuestro compañero Manu Herráez.

A pregunta de nuestro compañero, Ángel Torres ha asegurado que José Bordalás "ya está firmado" y por tanto seguirá siendo el entrenador del Getafe la próxima temporada.

Hace unos días, durante la presentación del Nuevo Coliseum, Torres ya señaló que Bordalás iba a seguir como entrenador, pero el anuncio oficial por parte del Getafe todavía no ha llegado.

"Sí tenemos entrenador. No se puede saber el nombre. Me he comprometido hasta el jueves en no decir el nombre y lo tengo que cumplir. El Getafe va a tener el entrenador que ha querido el público, el que ha pedido, el que ha venido y el que nos ha salvado", dijo en clara referencia a José Bordalás durante el evento de la pasada semana.

En esas palabras a nuestro compañero, Ángel Torres no quiso hablar del guardameta Vicente Guaita e incluso bromeó a señalar que "está jubilado ya".

A pesar de esas palabras del dirigente getafense, nuestra compañera Gemma Santos informaba este lunes del interés del Getafe en el portero valenciano.

La entidad presidida por Ángel Torres ya habría contactado y presentado una oferta al portero de 36 años, que estaría meditando su decisión, según la información de Gemma Santos y el portero estaría valorando su regreso al Getafe aunque tiene ofertas de varios equipos.