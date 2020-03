La profecía de Santi Abascal tras ver el 'look' del ministro Castells: "Como sus socios venezolanos"

El nuevo gobierno de coalición es uno de los más amplios de la democracia y poco a poco vamos conociendo algunas de las 'peculiaridades' de todos sus miembros. En este caso, la polémica ha girado alrededor del ministro de Universidades Manuel Castells. El que ejerciera como sociólogo y profesor universitario acudió al Senado para proponer, entre otras cosas, exportar el modelo de formación dual del País Vasco al resto de España, pero lo que captó la atención de todos, incluido Santiago Abascal, fue su camiseta y 'look' desaliñado.

Las imágenes han sido muy polémicas y, como ocurre en estos casos, el contenido político se ha terminado por diluir para colocar de protagonista a la anécdota de la jornada. El caso es que Castells se ha presentado a la sesión celebrada en el Senado con un aspecto un tanto desaliñado y una camiseta bajo su chaqueta. Muchos de los usuarios de las redes han compartido el momento en el que se ve a un Rafael Hernando sonriente.

Ha sido a partir de ese momento, cuando la imagen se ha hecho "viral", que Santiago Abascal ha querido lanzar su profecía sobre cómo acabará acudiendo vestido el Gobierno a los distintos actos "como sus socios venezolanos"

"Acabarán yendo en chándal todos los días, como sus socios venezolanos", profetizaba el líder de Vox. Y es que el atuendo presentado por el actual ministro de Universidades del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos ha generado multitud de comentarios, incluidos los de uno de los coprotagonistas de la imagen: Rafael Hernando.

El que actualmente es Senador por la provincia de Almería del PP, aparece con una sonrisa en la imagen que tanto se ha compartido. Las redes no se han mostrado ajenas a este hecho y hasta él mismo ha llegado a comentar lo ocurrido.

"Lo de que los Ministros vengan al Senado con la camiseta del pijama, el pelo alborotado y recién levantados de la siesta.... como que no lo veo", ironizaba Hernando. Hasta tal punto ha llegado el asunto que Castells se ha convertido en Tendencia en la red social Twitter. Estos han sido algunos de los comentarios más destacados al respecto:

Este ministro no tiene familia que le diga que va haciendo el ridiculo a nivel nacional, y la foto es de medio cuerpo y no se ve, pero cuando se ven sus pantalones le cortas el largo y se puede hacer una bufanda, se ve qué el pobre no tiene 12€ para el arreglo o sólo tiene uno��