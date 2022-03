El Partido Popular lamenta que el Gobierno no dé detalles sobre la ayuda de España a Ucrania

La secretaria de Internacional del PP, Valentina Martínez, ha lamentado que el Gobierno no esté brindando detalles sobre la ayuda enviada a Ucrania al principal partido de la oposición máxime cuando desde el primer momento le ha ofrecido todo su apoyo en esta cuestión.

En declaraciones a Europa Press, Martínez ha considerado que aunque "se entiende" el argumento esgrimido por la ministra de Defensa, Margarita Robles, de no detallar la ayuda militar que se envía a Ucrania --este fin de semana han salido otros dos aviones-- para "no dar pistas" al presidente ruso, Vladimir Putin, con ello "no se está honrando el apoyo que ha dado el PP desde el primer momento".

"Como partido de Estado y que ha gobernado sabemos tratar con información delicada que no hace falta publicar", ha sostenido la también portavoz del PP en la Comisión de Exteriores del Congreso, que ha defendido que conocer más sobre la ayuda que se está enviando "nos permitiría evaluar el contenido real del respaldo y el apoyo que está dando el Gobierno".

Conocer esa información "nos permitiría poner en valor el apoyo contundente de nuestro país a Ucrania" en foros como la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que se encuentra reunida para discutir sobre la expulsión de Rusia y en la que está participando la propia Martínez. "Es una pena que no lo podamos hacer porque no tengamos la información", ha acotado.

En su opinión, el Gobierno podría tratar esta información "de manera más abierta" con el principal partido de la oposición cuando este les ha ofrecido su respaldo incluso si sus socios les fallan en esta cuestión. "Nos une el mismo interés, que esto acabe de una vez y que Rusia deje de invadir y agredir a Ucrania", ha rematado.

Por otra parte, Martínez ha considerado poco probable que salga adelante la propuesta de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, pueda intervenir ante el Pleno del Congreso de los Diputados, como han respaldado todos los grupos parlamentarios.

"Sería bueno que se consiguiese", ha reconocido la diputada del PP, que apunta a que ahora mismo estaría dando prioridad a países más implicados o a los que quiere agradecer su apoyo.

En este sentido, ha destacado que ha hablado ante la Eurocámara y el Parlamento británico y esta semana lo hará ante el Congreso estadounidense. En todo caso, cree que es consciente de la "discrepancia de pareceres" en el seno del Gobierno.