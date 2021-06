Ana Oramas desvela su conversación por móvil con Laya: "La primera vez que le cuelgo a un ministro"

La diputada de Coalición Canaria (CC), Ana Oramas, que actualmente forma parte del Grupo Mixto, ha subido al estrado este martes en el Congreso de los Diputados y ha cargado muy duramente contra la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, a quien ha reprochado que tan solo le llamó una "única vez" y que en realidad lo hizo "para insultarme".

EFE/ Kiko Huesca

Promete su cargo por un Madrid "verde y feminista" y la reacción de la presidenta triunfa en redes En la sesión constitutiva de la cámara autonómica, se ha vivido un momento en el que la nueva presidenta ha cobrado gran protagonismo Redacción COPE MadridMadrid 08 jun 2021 - 20:35





"Ha sido el año más largo y más nefasto de este país en Política Exterior", han sido las primeras palabras de Oramas, visiblemente enfadada. "Espero que la señora González Laya, que la única vez que me llamó, fue para insultarme a mi móvil directo y es la primera vez que le cuelgo el teléfono a un ministro. Lo digo aquí. Se había ofendido por algo que yo había dicho en la anterior. La única vez que me llamó fue para eso y cuando yo le dije: "¿Por qué no me explica?"", ha expuesto la diputada de Coalición Canaria, que se ha visto obligada a cortar su discurso tras un aviso de la presidenta de la mesa del Congreso, Meritxell Batet. No obstante, la diputada de Coalición Canaria no ha querido olvidar la respuesta que le dio la ministra de Asuntos Exteriores: "Tú no eres nadie para explicarte nada".

"Que se lo coma", ha seguido reprochando la diputada de CC, quien ha aprovechado su última oportunidad para cargar contra Laya: "La peor ministra". Esas han sido sus últimas palabras antes de abandonar el estrado del Congreso de los Diputados.

Ana Oramas: "La señora González Laya, la única vez que me llamó fue para insultarme, a mi móvil. La primera vez que le cuelgo el móvil a un ministro. [...] Cuando le pedí que me explicara me dijo: "Tú no eres nadie para explicarte nada". Que se lo coma". pic.twitter.com/pC56Ti3OkQ — El HuffPost (@ElHuffPost) June 8, 2021

La victoria de Oramas en el cine

La Comisión de Hacienda del Congreso de Diputados ha aprobado hoy por unanimidad una proposición no de ley que insta al Gobierno a que de forma "urgente" lleve a cabo las reformas que permitan mantener el diferencial fiscal que beneficia a los rodajes audiovisuales llevados a cabo en las islas Canarias.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

A propuesta de Ana Oramas, todos los grupos han acordado pedir que se actualice la disposición de Canarias sobre deducciones por producciones cinematográficas en las islas con el fin de mantener ese diferencial. Proponen que esa modificación se lleve a cabo en la tramitación del proyecto de ley por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social de la covid-19.

EFE/ Fernando Villar





Ana Oramas ha recordado que al aprobar ese real decreto en mayo de 2020 que pretendía "mejorar la competitividad del sector cultural en una situación muy compleja", el Gobierno de España "se volvía a olvidar" de Canarias, que desde hace años goza de un diferencial fiscal para las producciones cinematográficas del 80%.