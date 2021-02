Pilar Cisneros: "Me pregunto qué hacen los países que controlan bien el virus, como Australia"

Hoy me he subido a la escalera de mi casa para preguntarme qué hacen los países que si controlan bien el virus, como Australia. Y entonces en 'La Tarde' he hablado con una gallega que vive en Australia y que tiene una vida prácticamente normal. La clave está en el control estricto de las fronteras, con 14 días de cuarentena pero además un código QR que lleva todo el mundo descargado. De tal modo, que cuando hay un positivo rastrean inmediatamente los casos. Y además, en tiempo récord.