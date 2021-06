Pilar Cisneros: "Debemos resaltar el papel y la labor de los científicos españoles"

De las pocas cosas buenas que yo creo que ha traído esta terrible pandemia del coronavirus creo que está el hecho de haber visibilizado a los científicos, y sobre todo a los científicos españoles, que si los tenemos y muy buenos. Entre ellos quería destacar la figura de Luis Enjuanes, virólogo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Toda un eminencia que he tenido la oportunidad de charlar con él esta semana.

A sus 76 años podría estar disfrutando de la jubilación y está al frente de un equipo de 16 personas desarrollando una de las vacunas españolas más avanzadas y que según todos los expertos va a ser una de las mejores y más efectivas vacunas contra el coronavirus. Va más lenta porque el proceso es más complicado, pero va a merecer la pena la espera.

Quiero hablar además de Luis Enjuanes porque se cumple esa máxima: cuanto más grande es alguien, más es su calidad, creo que eso se desprende de cada una de las palabras de este científico verdaderamente extraordinario al que me gustaría resaltar en un día como este, cuando hemos bajado por fin de los 100 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. Es una magnífica noticia, esto no se producía desde el pasado mes de agosto y esto es sobre todo gracias a las vacunas. Vacunas que son un lujo desarrolladas por científicos a los que desde luego debemos valorar y entre ellos también, como no, a los científicos españoles.