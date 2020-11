Beatriz Pérez Otín cuenta la historia de Coque, el héroe coruñés que salvó a una anciana de morir ahogada

Hoy en 'Opiniones Fundadas', en su sección 'La noche de carne y hueso', la presentadora de 'La Noche' de COPE, Beatriz Pérez Otin, cuenta una nueva historia de las que le han marcado y le ha removido por dentro. Otín ha recogido la historia de Coque.

Todo transcurre en La Coruña. Coque, como cada día, se despertó el pasado miércoles sin saber que nada iba a ser igual. Se levantó a las siete de la mañana, se vistió y salió a pasear sus perros como había hecho siempre, cerca del puerto de la ciudad. Aún era de noche, no había amanecido, hasta que empezó a escuchar unos gritos de mujer, que pedían auxilio.

Coque comenzó a mirar a un lado. Al otro. Pero no conseguía averiguar de dónde procedían aquellos gritos. Es entonces cuando, de repente, se cerciora de que hay dos mujeres que se movían agitadas y nerviosas. Va hacia ellas pensado que se iba a encontrar con una situación de malos tratos. "Entonces descubre que una tercera mujer ha caído al agua", revela Beatriz.

Sobre el agua había un cuerpo flotando. La mujer que había caído había perdido la consciencia. Había cinco metros de distancia entre el agua y la tierra, y la marea estaba baja. "Coque tenía que tomar una decisión rápido para que la mujer no se ahogase". Y así fue como decidió quitarse la ropa y accedió al agua a través de una escalinata.

Nadó a ciegas tan solo con las indicaciones que le estaban dando desde el muelle. Cuando llega a la mujer, le saca la cabeza del agua y comienza a nadar remolcando su cuerpo. Es entonces cuando "una ayuda extraordinaria llega caída del cielo". Una tercera persona aparece en escena y le lanza una cuerda, gracias a la que consigue remolcarlos hasta la tierra. Cuando llegan, la Policía y los Servicios de Emergencia ya están allí, que inmediatamente se encargaron de la mujer.

En estos momentos se está recuperando.

"Esta historia me lleva a varias reflexiones", ha transmitido Beatriz: "Coque no sabía que iba a cambiar la vida de otras personas. No sabía que se iba a convertir en un héroe. ¿Cómo es esa fina línea que separa al a gente normal y corriente de la gente que un día cualquiera se convierte en un héroe anónimo?", se ha preguntado.

En este punto, Beatriz Pérez Otín considera que Coque podría haber hecho tres cosas: "Haber salido corriendo, haberse quedado paralizado o actuar. Él se arrojó al mar y salvó una vida".