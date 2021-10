Beatriz Pérez Otín celebra el Día de la Hispanidad: "España somos tú y yo. Somos todos"

Me levanto tarde, como siempre. O pronto según se mire. Es mediodía, celebramos el Día del Pilar, y por todos lados oigo hablar del Día de la Hispanidad o el día de la Nación y me pregunto: ¿Qué es nación? ¿Qué es España? Yo lo tengo claro, porque tengo la suerte de haber crecido en una España conciliadora con las diferencias. Así que lo que me sale responder es: “España es la suma de identidades”. Suma, no resta, ni división - como algunos se empecinan en decir - suma. Porque en el país que yo amo, entra todo el mundo.

La España que reconozco es la del padre que pasa días fuera de casa, en la carretera, para dar una vida mejor a su familia; la de la madre que olvidó que el sábado y el domingo son días del fin de semana y se convierte en chofer de sus hijos o la abuela que hace croquetas los domingos para contentar a los nietos; la España que me enorgullece es la de los sanitarios que se quedaron sin festivos y sin verano para cuidarnos en las peores olas del covid; la de los vecinos que aún hoy, abren las puertas de su casa, para acoger a otros vecinos desconocidos que lo perdieron todo bajo la lava en la isla de La Palma; la de los servicios de emergencia que nos rescataron de Filomena; la de las Fuerzas Armadas que no deja atrás a los afganos que colaboraron en su momento con nuestro país…

La España que reconozco es la que abre los brazos al forastero y lo convierte en hermano; es la tierra que hay antes y después de Despeñaperros, la de los archipiélagos, la de la Costa del Sol y la Costa Da Morte; la que habla gallego, vasco, catalán, valenciano o castellano. La España saneada que mira a sus heridas para curarlas, no lamerlas, ni autocompadecerse; la que se enorgullece de lo que es, aprende de sus errores e intenta ser mejor. La España que nos merecemos todos, es la que construimos hoy en día cada uno de nosotros, para dejarle un país mejor a nuestros hijos.

La de la conciliación y no el desacuerdo. España somos tú y yo. Somos todos. Somos, insisto - y sin querer pecar de ingenua - la suma de identidades. Por eso… ¡Feliz día de la Hispanidad!