Nibali confirma su participación en La Vuelta y David de la Cruz, líder del Sky

La organización de La Vuelta a España confirmó este lunes la participación del italiano Vincenzo Nibali, quien lucirá el dorsal número 1.

"Tras haber obtenido el visto bueno del equipo médico que lo supervisaba tras su caída en el pasado Tour de Francia", informó en su web la ronda española, Vincenzo Nibali tomará la salida el día 25 de agosto en Málaga.

"Mi objetivo en La Vuelta es ser protagonista en varias etapas", dijo Vincenzo Nibali. "Como estoy en fase de recuperación, me cuesta mentalizarme para la clasificación general ya que tendré poco tiempo para entrenar", añadió.

El ciclista italiano se fue al suelo durante la ascensión al Alpe d'Huez y abandonó el Tour de Francia por una lesión vertebral.

Nibali indicó que su mejor recuerdo en La Vuelta a España es su victoria en 2010. "Fue la primera Grande que gané y supuso un punto de inflexión en mi carrera", señaló el ganador del Giro de Italia de 2013 y 2016, el Tour de Francia de 2017, del Tour de Lombardía de 2015 y 2017 y la Milan-San Remo de 2018.

"Lo ideal para mí sería poder ganar varias etapas de la última semana", manifestó.

El director general de la carrera, Javier Guillén, valoró de manera positiva la participación de Vincenzo Nibali en la próxima edición de La Vuelta.

"Es un lujo poder contar con él un año más. El año pasado volvió a demostrarnos su valía y compromiso con La Vuelta, terminando en el segundo cajón del podio (como en 2013). Es un corredor elegante, combativo y muy carismático. Por todo ello, se merece lucir el dorsal número 1", subrayó.

Con Nibali, serán cuatro los ganadores de La Vuelta que competirán en la ronda este año: Alejandro Valverde (2009), Vincenzo Nibali (2010), Fabio Aru (2015) y Nairo Quintana (2016).

David de la Cruz (Team Sky) afronta su cuarta Vuelta a España de una forma diferente, ya que este año va a ser el lider del equipo británico, algo que no lo ve "como un peso, sino como una oportunidad", apuntó.

De la Cruz viene de ser tercero en la Vuelta a Burgos y de ganar etapas en la Vuelta a Andalucía y en la París-Niza. El ciclista español no disputó el Tour de Francia, pero fue compañero de Chris Froome en su victoria del Giro de Italia, algo que para De la Cruz "fue como estar en la universidad".

"He preparado La Vuelta con muchas ambiciones, ya que vengo de descansar y prepararme según lo previsto. Este año está yendo como estaba planeado y vengo con los deberes hechos. Ahora toca disfrutar de La Vuelta de todo el trabajo que se ha hecho", afirmó.

En esta Vuelta, De la Cruz será la gran apuesta del Team Sky para conseguir el triunfo y lograr así las tres grandes carreras de la temporada (Chris Froome ganó el Giro y Geraint Thomas el Tour). "No es una presión, sino una oportunidad. La presión se la pone uno mismo. Es un reto, algo bonito y tengo muchas ganas de que arranque la carrera", apuntó.

Ante la presión de intentar ganar la carrera, De la Cruz se desmarca. "Hay corredores que, a priori, tienen que llevar más el peso de la carrera. Confío en mis posibilidades, en el trabajo que he hecho, y eso es lo que cuenta", declaró.

Preguntado por las sensaciones y la posición que puede conseguir, el ciclista español afirmó: "No pienso en un lugar, pero está claro que he entrenado y me he sacrificado tanto para hacer una buena general. Tengo muchas ambiciones y veremos hasta dónde podemos llegar".

De la Cruz analizó La Vuelta de este año siendo "diferente" a la anterior. "La clave estará en las últimas ocho etapas, ya que son de una dureza increíble. Pienso que han acertado mucho con el recorrido", sentenció.

En esta edición de la carrera española habrá rivales de gran entidad, es un cartel "de lujo, que favorece a los espectadores y patrocinadores, tiene un cartel impresionante", admitió.

Tras terminar La Vuelta, viene el Mundial de Innsbruck (Austria). "Está en mi cabeza, lo tengo entre ceja y ceja. Este año llego al Mundial preparado y será un campeonato que se adapta más al tipo de corredor de España", afirmó.

Por último, hizo un balance de su fichaje por el Team Sky. "Es un acierto porque me siento muy cómodo. Es un año de adaptación, pero me he amoldado bastante bien al equipo y me siento dentro de la dinámica del grupo. Aún queda la parte más importante de la temporada y espero brillar. Ya al año que viene todo va a ser mucho más rodado", concluyó De la Cruz.