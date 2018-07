"Teléfono": El primer single de Aitana divide a los fans

Aitana Ocaña, segunda finalista de 'OT 2017', ya tiene su primer single. La artista catalana ha estrenado este viernes "Teléfono", un tema que venía precedido de mucha expectación. Y, como no podía ser de otra manera, el resultado ha gustado a muchos... pero también ha decepcionado a otros tantos.

La canción se centra en el desamor y en la fuerza de las mujeres, un tema también muy presente en los lanzamientos de compañeras de academia como Ana Guerra o Mimi. “Hoy he dejado mi teléfono para no llamarte, para no llamarte, para así olvidarte. Yo ya he estado sola y sola yo estoy bien. No necesito a nadie”, canta la triunfita. El estreno oficial en YouTube ha sido un contundente éxito. En solo ocho horas ya rozaba el millón de reproducciones y es muy probable que esa marca se quede pequeña a lo largo del día.

"Mil gracias por todo lo que estáis haciendo. Gracias por las críticas buenas y malas. TODAS, son necesarias y todas cuentan, así que gracias por perder vuestro tiempo en comentar algo. Al fin y al cabo para gustos colores. Gracias por escucharla aunque sea una vez Estoy feliz", ha dicho Aitana justo después del estreno de su canción. La triunfita sabe que su single no ha gustado a todo el mundo, puesto que muchos de sus seguidores creen que le falta fuerza y originalidad. Además, la letra tampoco convence. Otros, sin embargo, se muestran entusiasmados por esta primera propuesta y creen que después de una segunda escucha 'se pega' mucho más. Lo único cierto es que Aitana va a seguir dando de qué hablar en los próximos meses.