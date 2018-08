Verdades y mentiras de la protección solar para niños

Estamos en pleno verano y el sol, y nos vendría al pelo esa canción de Luis Miguel... Cuando calienta el sol aquí en la playa... y hay que protegerse...

La fotoprotección es lo más importante y según un estudio de King's College London llevamos 60 años dándonos la crema solar incorrectamente.

Y si hay alguien que preocupa todavía más, esos son los niños. Los pequeños pasan mucho tiempo al sol y mezclado con el agua, todavía necesitan más protección... y ya sabemos lo poco que les gusta eso de darse esa crema tan pegajosa. ¿Quién no ha visto a sus hijos que después de ponerles crema llegan y cogen una toalla para limpiarse la crema o meterse inmediatamente en el agua? ¿O esa estampa de ir detrás de ellos para darles crema? Bien es cierto que, estando en la playa, enseguida vamos a darles crema y eso mezclado con la arena, pues no es de lo que más les guste a ellos.

Concienciarles y darles ejemplo de protegerse diariamente del sol es una tarea fundamental que todos debemos hacer con los más pequeños y con los que tenemos a nuestro alrededor aunque no sean tan pequeños, y puede comenzarse con fáciles sticks solares para protegerse correctamente

La camiseta blanca en la playa no protege del sol nada

Otra de las estampas que más vemos en la playa es protegerles con una camiseta blanca. Pero, este comportamiento tan cotidiano es nada efectivo.

Con motivo del Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel, los Laboratorios Dermatológicos Avène se unían, un año más, a la concienciación de prevención del cáncer de piel a través de su campaña #saludysol, la farmacéutica y divulgadora sanitaría Marian García, que cosecha más de medio millón de visitas mensuales es su blog Boticaria García, ha querido poner de manifiesto como debemos proteger a los niños de una manera efectiva. La famosa camiseta blanca no protege nada.

"Una camiseta blanca supone solo ser un filtro 12, y además lo peor que puede pasar es meterse en el agua es peor porque se queda en un filtro 4, con lo cual no cubre nada" explica García que un día estando de guardia en la farmacia decidió abrir su blog viendo la cantidad de dudas que veía que la gente tenía al ir a la farmacia y contestar a las preguntas que respondía en la farmacia, desde entonces no ha parado.

Los niños y el sol en verano, usa crema solar y camisetas con fotoprotección, no la camiseta blanca

Para los niños es recomendable protegerles cuidadosamente del sol y sobre todo, cuando no estamos con ellos como, por ejemplo durante los campamentos -especialmente los acuáticos-, existen opciones muy versátiles y pequeñas que se pueden llevar en un bolso pequeño o en una mochila -en el caso de los niños- como Refleixe Solaire SPF 50+ Infantil de Avène de 30 ml. que no abultan nada y suponen una alta protección para pieles sensibles de niños y bebés. (Protección de amplio espectro UVB-UVA. Fotoestable).

"Lo primero de todo es salir con el fotoprotector puesto de casa aunque se diga que luego se le da. Mejor darle en casa y luego que se la ponga otra vez. Utilizar camisetas con fotoprotección porque es un filtro físico que es efectivo -que no excluyente- respecto a las cremas. Por eso es muy recomendable las camisetas con filtros, no de algodón normal" explica la doctora en farmacia. La combinación durante campamento o para niños con pieles sensibles sería el uso de camiseta con fotoprotección y cremas como A-derma protect (https://www.aderma.es/es-es/gamas/a-derma-protect?utm_source=pierrefabre&utm_medium=referral&utm_term=&utm_campaign=webpierrefabre), ya que los filtros no bastan para proteger las pieles frágiles y la primera gama solar capaz de proteger y cuidar este tipo de pieles expuestas al sol.

La crema solar, la aplicación ideal es de 30 gramos para todo el cuerpo

"Por eso lo que debería de hacerse para actuar correctamente, sería concienciar a las personas de la cantidad de crema que se debe de usar. La gente lo que no tiene conciencia es que para que sea efectivo un 50 + debería de utilizar 30 gramos para todo el cuerpo, lo que quiere decir es que si un bote tiene 250 gramos te da para 10 aplicaciones, pero pueden pensar que es que queremos vender más" puntualiza la colaboradora televisiva y radiofónica.

"Lo normal es que nos ponemos cinco gramos, lo que supone seis veces menos de lo que nos tendríamos que dar", explica García de la mano de la campaña divulgativa contra e cáncer de piel que lidera Avène.

En cuanto los tejidos no hay que preocuparse por si al lavarlos pierden la eficacia de protección solar: "Siempre y cuando sean tejidos homologados, al igual que le sucede a las gafas de sol que tienen una ISO, este tipo de tejidos llevan una normativa. Bien es cierto que nos pueden vender gato por liebre, pero si se compran en establecimientos correctos no suele haber problema", tranquiliza Marian García.

El protector solar para niños sin parabenos, verdades y mentiras

Otro de los temas que preocupan a los padres con los niños y a muchos adultos par ellos mimos, son los famosos parabenos, algo de lo que todo el mundo habla pero de lo que realmente no se sabe tanto