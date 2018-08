Vecinos de Pinet (Valencia) vuelven a sus casas aliviados al no sufrir daños

Vecinos de Pinet (Valencia) que el pasado martes fueron desalojados a consecuencia del incendio de Llutxent (Valencia) han vuelto hoy a sus casas tristes por el paisaje desolador que ha dejado el fuego pero aliviados porque ni sus casas ni animales han sufrido daños.

Este pequeño municipio valenciano de poco más de un centenar de habitantes fue evacuado debido a la presencia de un denso humo y la caída de ceniza.

"Lo hemos pasado muy mal. Estos días han sido fatales para nosotros", ha manifestado José Mahiques, quien entre lágrimas ha relatado a EFE que el día de la evacuación se marcharon "como en las películas, todo el mundo iba corriendo y el pueblo se quedó desierto. No deseo a nadie lo que hemos pasado estos días", ha agregado.

Mahiques ha explicado que estaban deseando volver porque, al abandonar su casa dejaron en su interior a sus cuatro perros, con mucha comida y agua.

"No sabíamos dónde íbamos a ir", ha dicho emocionado para añadir que al abrir la puerta de su casa ha podido confirmar que "todo estaba bien, también los perros. Pero hemos sufrido mucho", ha aseverado.

Mahiques, bombero jubilado, ha agradecido el trabajo realizado por todos los agentes que han trabajado en la extinción del incendio, porque, ha dicho, sabe "lo difícil que es trabajar en las labores de extinción" de un fuego.

También Begoña Pérez, con un hijo de 11 años, ha explicado a EFE muy emocionada que tenían "muchas ganas" de volver a su casa y al entrar de nuevo en su hogar ha "sentido alegría" y se ha puesto a llorar.

"No hay explicación para lo que hemos sufrido. Ha sido muy duro. El fuego estaba muy cerca de las casas y lo he pasado mal porque, si le pasaba algo (a mi vivienda), me quedaba en la calle, porque no tengo padres ni hermanos", ha explicado.

El aspecto del pueblo al entrar "es desolador, da mucha pena verlo quemado", porque el monte es su vida, ha afirmado Begoña en la puerta de su vivienda, acompañada de su hijo y de la pequeña bolsa de deporte con una muda y ropa interior que se llevaron al ser evacuados.

Se ha mostrado contenta, porque su gata, a la que dejaron dentro de la casa con comida y agua, "está bien" y porque el inmueble tampoco ha sufrido daños, a pesar de que el 70 % del término municipal de Pinet ha resultado afectado por el fuego.

Otro de los habitantes del pueblo, Benjamín Villalén, que es vecino de Llutxent pero tiene casa en Pinet, también ha recordado llorando y muy emocionado el "paisaje desolador" con las montañas quemadas que ha visto al llegar.

"Es muy triste, te emocionas al ver la montaña como está", ha afirmado Villalén tras explicar con la voz entrecortada que le gusta mucho disfrutar de la sierra.

Se ha mostrado contento porque su casa no ha sufrido daños, pero ha recordado que durante la evacuación lo pasaron mal, porque tuvieron que salir muy rápido con su hijo de dos años y su abuela, de más de 90, y no sabían lo que iban a encontrar al volver.