Feijóo ha confirmado que no revelará su decisión "por coherencia"

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que ya ha tomado su decisión sobre a quién votará para liderar el PP, pero ha señalado que ha decidido no hacerla pública "por coherencia" ya que no pretende "influenciar" el voto de ningún compromisario.

Así lo ha asegurado Núñez Feijóo al término de un acto en Santiago de Compostela y horas antes del inicio del XIX Congreso del PP esta tarde en Madrid, en el que los compromisarios van a elegir al sucesor de Mariano Rajoy entre Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santamaría. El presidente gallego les ha comunicado a ambos que no se posicionará de forma pública, algo que, según ha dicho, han entendido: "El señor Casado sabe perfectamente cuál es mi postura y la acepta, por supuesto, de la misma forma que lo sabe Soraya Sáenz de Santamaría".

Núñez Feijóo ha justificado su imparcialidad en la coherencia que ha mantenido "desde el principio" en el marco de este proceso interno: "He renunciado voluntariamente a optar a la Presidencia del partido y, por lo tanto, voy a seguir con esa coherencia. Dado que no me he presentado, no tendría mucho sentido que me presentase a través de otro candidato"

De este modo y pese a que ha dicho que es "evidente" que tiene una determinación "tomada" no la hará pública ni intentará "influenciar, o no, a nadie". Ha reconocido que pese a que haya dos candidatos, se vota lo mismo: "Yo votaré a uno de los dos", aunque "todos vamos a votar al PP". Sin embargo, más que el resultado lo que a él le preocupa es "el día después del Congreso", aspecto en el que tiene "mucho que ver" su silencio porque él apuesta por un partido unido y fortalecido capaz de ganar las elecciones y gobernar España.

También ha confiado en que la jornada de hoy sirva para despedir al presidente Mariano Rajoy y agradecer su dedicación al partido y a España, entendiendo que se deben poner en valor "los años de compromiso y aciertos" que ha tenido, así como también "sus partes menos exitosas". En todo caso, ha rechazado que Rajoy vaya a posicionarse con uno u otro candidato; "me extrañaría mucho", ha dicho, al igual que a él le extrañaría que Feijóo lo hiciese: "nos conocemos los dos", ha concluido.

En cualquier caso ha mostrado su convencimiento de que la cita que comienza hoy estará marcada por "la responsabilidad, la elegancia y la altura de miras".