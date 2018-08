La destitución de Corbí no convence a todo el mundo

La destitución del mando de la Unidad Central Operativa (UCO) por "pérdida de confianza" no ha dejado a nadie indiferente. La decisión se tomó tras la filtración de un email que Manuel Sánchez Corbí envió a los miembros de su unidad. En este correo les informaba del cese de las actividades que encesitasen dinero del fondo reservado. Esta filtración fue la que hizo que el ministro de Interior, Grande-Marlaska, le destituyese al ser una queja de enorme gravedad y considerar que se había roto la cadena de comunicación interna. Desde que se ha supo su destitución los miembros de la UCO, y de otros grupos de la Guardia Civil, le han homenajeado por su labor y han lamentado su despido. Pero hay quien ve esta destitución como una petición oculta del PNV.

El PNV no tuvo reparo en mostrar su malestar con el jefe de la UCO en febrero, mientras negociaba los presupuestos con el Partido Popular. En una entrevista a 'La Vanguardia', que posteriormente fue rectificada, Corbí incluyó en el grupo de “los malos” en la lucha contra ETA a “etarras, batasunos, peneuvistas y la Iglesia vasca”. Estas declaraciones no gustaron al PNV que pidió al Gobierno su "desautorización y reprobación". Entonces no lo consiguieron y ahora que el PSOE depende de ellos, entre otros, para mantenerse en el poder, habrían conseguido su objetivo de apartarle de la Guardia Civil. Lo único que es seguro es que el ministro de Interior tendrá que dar explicaciones sobre la destitución, que ha levantado tantas opiniones.

Corbí era uno de los mandos de la Guardia Civil que había combatido a ETA con mayor éxito, participando incluso en la liberación de Ortega Lara, lo que le hizo ganarse el gran reconocimiento que tiene. Además, fue uno de los que hizo posible la colaboración con la policía francesa para luchar contra ETA. Es también el responsable de los papeles de Bárcenas, los ERE de andalucía o la investigación contra Zaplana.