Contaminación acústica, qué es y como luchar contra ella

Si estás pensando en comprar una casa, tienes que tener en cuenta que vivir lejos de las grandes ciudades puede reducir la mortalidad asociada a la contaminación acústica. Esto se debe a aspectos como, la menor densidad de población, menos cantidad de coches, de establecimientos son las principales ventajas que reducen la contaminación acústica.

Además, no solo lo que rodea a tu nueva casa es lo importante. En nuestro nuevo hogar podemos disfrutar de extras como piscina y jardín, otro elemento clave para luchar contra el estrés y mejorar nuestro nivel de bienestar.

La contaminación acústica es un tipo de contaminación que afecta de forma directa a nuestra salud, según los médicos. Tanto es así que la mortalidad por enfermedades cardiovasculares y respiratorias, asociadas a altos niveles acústicos, es entre un 4 y un 6% más elevada en las personas mayores de 65 años que viven en grandes ciudades como Madrid o Barcelona.

Isabel Gil Sanz, responsable de comunicación del portal inmobiliario Vitrio, ha señalado que este tipo de enfermedades hay que atenderlas con la gravedad que tienen y buscar espacios en los que nuestra posibilidad de estresarnos no sea muy alta.

Aunque parezca exagerado, la circulación de vehículos produce más del 80% del ruido que se escucha en la ciudad. En ciudades como Barcelona, donde a principios de 2017 había casi 600.000 turismos, el problema de contaminación acústica es muy grave. Esta situación se suaviza en el extrarradio. Sin embargo, el coche y el transporte público siguen siendo los principales medios para llegar al trabajo. En ese sentido, las ciudades dormitorio no sufren este problema. Principalmente porque no suelen contar con grandes reclamos culturales, no suelen tener grandes centros de trabajo y las zonas de ocio no están masificadas.

En cuanto al tipo de vivienda, los médicos coinciden en que una casa ubicada en una ciudad dormitorio con espacios exclusivos, como jardines o piscinas privadas, contribuyen a rebajar el estrés y favorecen el descanso. Por lo que sí, estás pensando en comprarte una casa, debes saber que vivir a las afueras reduce la mortalidad asociada a la contaminación acústica.