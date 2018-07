El nuevo proyecto del Real Murcia echa a rodar en Cobatillas

Segunda B

El Real Murcia ha sido el primer equipo de la región en comenzar la pretemporada. El partido de la próxima semana ante el Sevilla obliga a comenzar antes de lo previsto ya que la líga arrancará el fina de semana del 25 y 26 de agosto. El equipo ha trabajado en Cobatillas en una sesión a la que ha acudido el presidente, Víctor Gálvez, para saludar a los componentes de la plantilla. A la conclusión de este primer día de trabajo el técnico, Manolo Herrero, ha destacado que se ha encontrado al equipo de lo que él pensaba y que de no haber sido por el partido ante el Sevilla se habría comenzado una semana más tarde pero "la oportunidad de jugar ante el Sevilla no se tiene todos los días aunque me hubiera gustado comenzar contra un equipo más flojo".