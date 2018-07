Rajoy pide al PP responsabilidad sin mencionar a ninguno de los candidatos

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su último discurso como jefe del partido no ha mencionado a ninguno de los dos candidatos que aspiran a sucederle, pero ha pedido a todos los suyos que sean "responsables" en su trabajo futuro y que se preparen para dar siempre "la respuesta adecuada".

"Estáis escribiendo la historia de la España de hoy y tenéis que escribirla bien, y preparáis la historia de mañana", ha subrayado Rajoy ante el plenario del Congreso Extraordinario del PP que mañana elegirá a su sucesor entre Soraya Sáenz de Santamaría o Pablo Casado.

Tras recordar a los compromisarios del PP que asumen una "gran responsabilidad" desde cualquier puesto o cargo público que ocupen, Rajoy ha proclamado: "Podéis mirar atrás con orgullo, otros no tienen nada que mirar, como son nuevos y están sin estrenar les falta el pasado, y otros, si tienen, prefieren no mirarlo para que no se les recuerde".

De esta forma ironizaba sobre Ciudadanos y el PSOE, al tiempo que recordaba a los 'populares' que ellos sí tienen "pasado, presente y sobre todo futuro" porque hay millones de españoles deseando que tengan éxitos y dispuestos a apoyarlos.

Es por eso que Rajoy les ha dejado este consejo: "Sed responsables y preparaos para dar siempre la respuesta adecuada" ante cualquier problema o situación.