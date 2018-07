Podemos veta a Tomás Fernando Flores para RTVE y negocia otro nombre con el PSOE

Podemos se opone a que Tomás Fernando Flores, inicialmente propuesto para presidir RTVE en el acuerdo con el PSOE, sea ahora nombrado administrador único para gestionar de forma transitoria la radiotelevisión pública, y negocia ahora otro nombre con los socialistas.

Así lo han confirmado a Efe fuentes del grupo parlamentario de Unidos Podemos, después de que ayer la Mesa del Congreso rechazara repetir la votación de los cuatro últimos miembros del Consejo de Administración de RTVE, que fracasó por el error de dos diputados en la votación del día anterior.

Una vez agotados los intentos de elegir a un Consejo de Administración de forma urgente y temporal, la única vía para una renovación exprés pasa por la fórmula del administrador provisional único, que llevaría las riendas de la radiotelevisión pública en soledad, sin consejeros.

Por ello, el Gobierno tendrá que proceder a proponer ahora ese nombramiento del administrador único, que necesita también votarse en el Congreso y para el que Podemos rechaza el nombre de Tomás Fernando Flores, a quien se incluyó inicialmente como candidato a presidir la corporación en el acuerdo alcanzado con el PSOE.

El propio Pablo Iglesias tras el acuerdo alcanzado con los socialistas dejó claro que Podemos no iba a bloquear la renovación de RTVE, pero que su candidato no era Fernando Flores: "Yo no planteé ninguna propuesta diferente a Andrés Gil", quien renuncio a ser propuesto ante la polémica que suscitó entre los trabajadores su posible nombramiento.