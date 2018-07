Trump augura una "relación extraordinaria" con Putin

Los presidentes de EE.UU, Donald Trump, y Rusia, Vladímir Putin, han llegado este martes al Palacio Presidencial de Helsinki para celebrar su primera cumbre formal, en la que se espera que hablen sobre los conflictos en Siria y Ucrania, el desarme nuclear y la presunta injerencia electoral de Moscú. La cumbre tenía previsto empezar a las 13.20, pero los mandatarios llegaron tarde. Putin llegó al Palacio Presidencial a las 13.35, mientras que Trump, aparentemente, ha retrasado su trayecto para no llegar antes que el mandataio ruso y ha llegado 20 minutos más tarde.

Antes de que empezase la cumbre, la cuenta de Twitter del Ministerio de Exteriores de Rusia ha respondido a un tweet que había compartido esta mañana Trump. En su tweet decía que su relación con Rusia "nunca ha sido peor gracias a los años de locura y estupidez de Estados Unidos y ahora ¡esta caza de brujas amañada!". A lo que la cuenta de Twitter rusa respondía: "Estamos de acuerdo".

Al comenzar la cumbre Putin ha afirmado que "ha llegado la hora de hablar detenidamente, tanto de las relaciones bilaterales como de los distintos puntos de tensión en el mundo, y son bastantes, para que les prestemos atención". Mientras que Trump ha comenzado agradeciendo a Rusia por la organización de la Copa del Mundo, después ha confirmado que "llevarse bien con Rusia es algo bueno, no malo", y que "el mundo quiere ver que nos llevemos bien". Entre los temas que ha confirmado Trump que van a hablar son "el comercio, China, armas y armamento nuclear". Sobre el armamento nuclear, Trump ha dicho que entre los dos paises suman el 90% del armamento nuclear, y que eso "no es algo bueno".

Por su parte, la embajada rusa en Estados Unidos ha compartido a través de Twitter cómo va a estar organizado el evento y los temas de los que van a hablar los presidentes. Según el comunicado, primero habrá una reunión a solas entre ambos líderes y luego se unirán ambas comitivas. En cuanto a los temas a tratar, el documento destaca que "discutirán maneras de normalizar las relaciones bilaterales, y sobre los problemas internacionales, principalmente la situación en Ucrania, Siria y la Península de Corea, y la lucha contra el terrorismo".

Vladimir Putin and Donald Trump will discuss ways to normalise bilateral relations, as well as current international issues, primarily the situation in Ukraine, Syria and the Korean Peninsula, and the fight against terrorism. pic.twitter.com/msuboPmAdA