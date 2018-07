Albiol no ve "lo más prudente" que Joan Ridao sea letrado mayor del Parlament

El presidente del PP Catalán, Xavier García Albiol, ha admitido que no ve "prudente" que Joan Ridao, exdirigente de ERC, sea propuesto como nuevo letrado mayor de la Cámara, ya que "no es la decisión que deja más tranquilo a todos", aunque ha evitado poner en cuestión su "profesionalidad".

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha propuesto que sea Joan Ridao el nuevo letrado mayor de la cámara, por lo que muy probablemente la Mesa lo designará como tal y mañana será debatido su nombramiento en la reunión prevista de este órgano.

Según han indicado a Efe fuentes próximas a la presidencia del Parlament, Torrent propondrá el nombre del actual letrado Joan Ridao como letrado mayor de la cámara legislativa catalana en sustitución de Antoni Bayona, que renunció al cargo el pasado 5 de junio, con lo que actualmente está vacante.

En rueda de prensa en el Parlament, al ser preguntado al respecto, Albiol ha recordado el "pasado político" de Ridao, en alusión a su trayectoria vinculada a ERC, partido del que no sólo ha sido secretario general, sino también portavoz en el Parlament y en el Congreso de los Diputados.

"No sé si milita aún en ERC, lo desconozco. No quiero poner en cuestión su profesionalidad, pero seguramente no es la decisión que deja más tranquilo a todos. Seguramente hay otros letrados que lo hacen tan bien como él", ha señalado.