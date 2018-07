Hazard: "El Real Madrid hace soñar a cualquiera; con o sin Zidane, esa camiseta es especial"

El futbolista belga del Chelsea Eden Hazard ha concedido este lunes una entrevista a Bein Sports Francia, un día antes de la disputa de las semifinales del Mundial de fútbol entre Bélgica y la selección francesa.

En dicha entrevista, el delantero se deshace en buenas palabras hacia el Real Madrid. Preguntado por su estancia en el Chelsea y por su futuro, comentó que está "bien en el Chelsea, y nadie me ha venido con ninguna oferta. ¿Si me hace soñar el Madrid sin Zidane? El Real Madrid hace soñar a cualquiera. Con Zidane o sin él, la camiseta del Madrid es especial, pero también lo hago bien con la camiseta azul, así que no me importa quedarme".

También alabó al que, este martes, será su rival en Rusia: Kylian Mbappé. De la estrella de la selección francesa recordó que "él dice que veía vídeos míos cuando era niño, y ahora soy yo el que ve vídeos suyos".

Además, cree que Mbappé tiene opciones para ganar el Balón de Oro, aunque no lo tiene fácil bajo su punto de vista: "¡Por supuesto que Mbappé puede ganarlo! por potencia, calidad, para mí se lo merece, pero creo que será para Cristiano Ronaldo o Leo Messi".

De N'Golo Kanté comentó que "juego todo el año con Kanté, es el mejor del mundo en su posición. Cuando jeugas con él, tienes un 95% de opciones de ganar".

Salvo imprevisto, Eden Hazard será titular en el once titular de Roberto Martínez ante los galos. Su rendimiento en la presente Copa del Mundo no está pasando desapercibido para nadie, quizás tampoco para Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, que tiene a estas alturas a su actual estrella, Cristiano Ronaldo, más cerca de la Juventus que del club madridista.