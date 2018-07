"Este título va para todos los colchoneros"

El delantero francés, MVP de la final, habla de la gran victoria de su selección: "Muy orgulloso, muy feliz, hay que disfrutarlo. No me importa la forma de jugar, soy campeóbn. Se lo dedico a todos los colchoneros que han confiado en mi, al Cholo, que me ha ayudado a llevar a este equipo a defender como me gusta, a mi familia... "