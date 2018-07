"Pablo Casado tiene que cuadrar un sudoku considerable agradando a Santamaría y a Cospedal"

Son las 8, las 7 en Canarias:

¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de toda la gente que hace posible 'Herrera en COPE' en este jueves 26 de julio. No saben ustedes el lío que tenemos aquí para cuadrar los polígonos veraniegos que tiene pendientes Carlos Herrera para las próximas fechas. Ese momento en el que uno dice: “A mí me gustaría ir aquí, pues a mí allá, pues esto está muy lejos y tiene mala combinación”. Al final acaba uno con la cabeza loca y diciendo: “Mira, que decida el Herrera y punto”. Vamos, que estamos como el que se pone hacer la paella con el cuñado y así, a lo tonto a lo tonto, comienza a surgir como una cierta tensión. “Ah, pues yo para el sofrito corto la cebolla más pequeñita. Escúchame, ¿y el agua no tendrías que ir echándola ya? Pues yo las gambas no las echaría tan pronto”. Y el cuñado, que le da un sorbo al tinto de verano mientras pone cara de que él ya apagaría el fuego mientras a ti te gusta socarraet. Total, que como no respires hondo se corre el riesgo de que uno salte y diga: “La paella la estoy haciendo yo, así que a callar”.

Pues más o menos, es a lo que está el Partido Popular: en echar los avíos al puchero de la nueva dirección. Dirección que hoy debe salir del Comité Ejecutivo Nacional celebrado en Barcelona por aquello de mandar un mensaje de que el nuevo PP va a dar la batalla en Cataluña. Y ya saben que se habían propuesto conseguir la famosa integración. Lo que pasa es que por integración se entienden muchas cosas. Y anoche los equipos de Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santamaría llegaron a la conclusión de que no se ponen de acuerdo.

Los popularmente conocidos como “sorayos", así dicho con cariño, se quejan de que a fin de cuentas solo les han ofrecido dos secretarias de área. Un botín que les sabe a poco y que Íñigo de la Serna y Fátima Báñez habrían rechazado. José Luis Ayllón también habría rechazado entrar en la nueva dirección si no hay una mayor integración. Sin embargo, los “pablistas” se defienden anunciando que de las 9 personas cercanas a Soraya a las que han ofrecido entrar en la dirección, 6 habrían aceptado. Serían Alberto Nadal, Sofía Acedo, Yolanda Bel, Iñaki Oyarzábal, Marimar Blanco y Sergio Ramos. En todo caso, vamos a salir de dudas a lo largo de los próximos minutos con entrevistas interesantes. A la ganadora del voto de la militancia le parece poco porque ella aspiraba a echar en el puchero el 43% de los garbanzos. Justo el apoyo que obtuvo entre los compromisarios.

El problema es que Pablo Casado tiene que cuadrar un sudoku considerable agradando a Soraya en la medida de lo posible, pero también a Cospedal que a fin de cuentas es la que le dio un apoyo fundamental para imponerse en el Congreso. De hecho, entre las favoritas para la Secretaría General predominan personas de la confianza de Cospedal como Dolors Montserrat. También suenan Rosa Romero o Isabel García Tejerina.

El caso es que la idea de integración que tiene Casado pasa más por hacer fichajes de aquí y de allí, incluyendo a los mejores que apoyaron a Soraya y respetar los candidatos a las autonómicas y locales del año que viene sin mirar a quién votaron. Es decir, que cuando le han achuchado con pon aquí estos garbanzos, dale o quítale fuerza al fuego, el presidente del PP ha recordado de forma muy elegante, dicho sea de paso, que aquí el que lleva el gorro de chef es él.

Soraya ya ha dicho que no piensa abandonar la política y que no necesita un cargo para seguir ahí. Como se pueden imaginar, de lo que salga hoy de Barcelona no solo dependerá el futuro del PP, sino también los derroteros que tome el tablero político español en los próximos años.

Y más en un contexto en el que el Gobierno sigue chuleado, vamos, a decirlo así, por los “socios parlamentarios” que le pusieran un puente de plata para ocupar la Moncloa. Ese puente de plata que ahora hay que pagar con intereses. Los soberanistas del PDeCAT ayer jugaron al “te digo pero no te digo. Te aviso pero no te aviso de todo el daño que te puede hacer si no aceptas hablar conmigo de autodeterminación”. Nada más y nada menos.

En el Congreso tocaba votar a Rosa María Mateo, candidata propuesta por el Gobierno para administradora única de Radio Televisión Española. Se sabía que no iba a salir porque necesitaba una mayoría de dos tercios. Y como el Gobierno va bastante pelado, no llegaba a los apoyos necesarios. Todo queda pendiente de la votación de mañana viernes en la que bastatá una mayoría simple. Mayoría de la que debe participar el PDeCAT controlado por Puigdemont, pues los otros diputados ayer, como que no quiere la cosa, se dividieron en 4 que votaron y 4 que no se presentaron, como diciendo, “mira que si el viernes me despisto también...” A ver, dicen los monitores del Congreso que al final votarán que sí, pero es muy significativo lo que decía Puigdemont desde Berlín.

Puigdemont también se puso flamenco asegurando que no sabe si estará 20 años sin pisar España, pero que no tardará tanto en pisar suelo catalán. Así está el Gobierno, tragando quina, aguantando el chuleo de sus caseros mientras parece que Moncloa han querido tomar cartas en el asunto para que no se les note ningún atisbo de debilidad. Las palabras de la portavoz, Isabel Celaá, reconociendo que el Gobierno no resistirá más allá de lo razonable, han dado mucho que hablar.

Y eso no lo ha gustado Moncloa. Así que lo mejor para sacar pecho, para desmentir cualquier duda, es sacar a Carmen Calvo, la vicepresidenta que convirtió el concierto de The Killers en una agenda cultural, ha salido al paso para decir que de lecciones nada de nada. Es más, ha sorprendido asegurando que ya están viendo cómo pueden evitar que el PP, ya sea con decreto o como sea, pueda vetar el plan de gasto del Gobierno.

Pues eso de cambiar las reglas de juego a mitad de partido suena un poco bolivariano. Bastante feo. Vamos a ver si al final pueden sacarlo por decreto o se tienen que aguantar con el plan de gasto que trazó Rajoy. Claro, que nunca se sabe por dónde puede salir este Gobierno.

Recordarán ustedes que Pedro Sánchez prometido cambiar el modelo de financiación y luego dijo que no, que no tenía tiempo para hacerlo. Pues ayer el presidente de Asturias, Javier Fernández, salió de Moncloa asegurando que Sánchez le ha dicho ahora que lo va a intentar. Así que nada.

En lo que se aclara el Gobierno, la que está que fuma en pipa es la banca a cuenta de esa subida de impuestos que ha prometido el Ejecutivo. Ya saben ustedes que empíricamente está demostrado que si le suben los impuestos a la banca, al final lo paga el cliente. Pero es que hay más. El Banco Santander ha avanzado que podría modificar su situación en España sí aquí, en su propio país, le clavan unos impuestos que no tiene en el extranjeros. Si el Santander opera en Brasil y tras pagar allí unos impuestos trae España los dividendos conseguidos, ¿es justo o recomendable que aquí le hagan pagar otra vez por ese beneficio? La pregunta se le hacía el CEO de Santander José Antonio Álvarez. “Fair”. Justo, la banca molesta por algo que considera injusto.

Mientras, no podemos olvidarnos del lío de los taxis en Barcelona o el de Ryanair en los aeropuertos. En pocos minutos vamos a actualizar todo lo que sucede en esos aeropuertos y en las calles de Barcelona.