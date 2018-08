"Ahora resulta que es Sánchez el que dice que no hay papeles para todos. Vaya, vaya..."

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Las ocho de la mañana, ya amaneció, eh. Bueno, amaneció hace un rato. Las ocho de la mañana de un día de agosto, de un día nueve de agosto ¿qué mejor puede hacer una persona decente que estar despierto o despierta viviendo la vida? Disfrutando de la vida de un día para algunos de vacaciones, para otros como ven ustedes, no de vacaciones. Para otros recorrido por los polígonos de España como venimos realizando en esta segunda serie que mañana nos va a llevar, por cierto, al puerto de Motril. A es gran clásico del pesquero 'Mi María Jesús' donde limpiaremos cabezas de sardinas con esta uña larga que nos hemos ido dejando en el dedo pulgar. Luego nos la cortamos, evidentemente. Porque lleva ya dos meses la uña creciendo.

Pues hoy damas y caballeros, en nuestro recorrido poligonero hemos querido hacer una excepción, para precisamente, sumarnos a una causa noble, a la causa de todos contra la piorrea. Por eso, estamos hoy en la fundación anti piorrea en este día mundial para concienciar de una enfermedad periodontal que afecta a las encías y, que como saben ustedes, está derivada de varias razones. Entre ellas, de que hay personas muy cerdas, que el cepillo no ha entrado ahí desde la Segunda Guerra Mundial. Claro, cuando la gente no se lava, cuando la gente además fuma, y cuando las bacterias, alguna de las bacterias de esa placa bacteriana, más de 300 que hay en la boca, se vienen arriba, atacan un tejido blando, que es el tejido periodontal, lo que está alrededor de los dientes y provocando, como saben ustedes, una enfermedad crónica. Pero cuidado, agresiva. Es particularmente agresiva que padece más del 30% de la población. En diferentes grados, es evidente. Usted habrá visto bocas de un tío que se ríe, que sube el labio y en lo que viene siendo la parte alta del comedor, ahí tiene usted, bueno, la batalla de Verdún. Prácticamente, esas bolsas de pus, ese triángulo negro característico entre los dientes, ese mal olor mal olor de esa halitosis consecuente. Ese sarro que ni raspando con una paleta de quitar el estuco de cuándo, saben ustedes esta pintura de gotelé que se dio algunos años, que es una cosa espantosa, bueno pues hay algunos que tienen gotelé, literalmente en los dientes.

Ver este tipo de bocas fue lo primero que hizo don Pío Jesús Rea Martín, de ahí que al diagnosticarla se le quedara con la voz en la piorrea. Ahora su bisnieto, Jerónimo Rea, al frente de esta fundación es quien todos los años realiza campañas para combatir la piorrea motivada fundamentalmente por algunas bacterias que se vienen arriba como la 'aggregatibacter actinomycetemcomitans' que lo que produce es una auténtica descomposición. Una descomposición que cursa con varias cosas, normalmente con bocas que son, en fin, sangrado de encías y las inflamaciones, además, del mal aliento y el enrojecimiento y de los triángulos negros, la retracción de las encías. Hay gente que con un palillo incluso quiere pincharse esas pequeñas bolsas de pus a ver si decide se derraman, pero con eso no hacemos nada. Y la piorrea lo que puede motivar, de ahí está campaña de concienciación, es incluso, en un extremo, la pérdida de las piezas dentales, porque se debilita el anclaje. Hay una alteración del tejido óseo y uno se puede quedar completamente sin ningún diente. ¿Qué necesidad de llegar a eso?

Hay una pregunta que nos hacen mucho y es si la piorrea se contagia o no se contagia. Evidentemente, cuando una persona tiene piorrea, tiene esas bocas. Tengo aquí algunas fotografías que voy a subir ahora a la página web de COPE para que ustedes se conciencien. Estamos viendo bocas de voluntarios que han venido a enseñarnos el campo de batalla. Donde, efectivamente, cualquiera se mete ahí dentro. Pero como hay gente para to'. Cuando hay intercambio de saliva, es decir, ese encuentro ventosal de dos bocas con intercambio de fluidos. Yo sé que no es muy agradable pasar la lengua por ahí, pero bueno, eso puede, efectivamente provocar, sobre todo, cuando hay algunas inmuno dependencias, inmunodepresiones, en algunas personas, puede provocar el contagio de la piorrea. Qué es una enfermedad que en cualquier caso se arregla o se cura, hombre, si ya viene un tío sin piezas dentales con el tejido conectivo, absolutamente destrozado, ahí ya tienes que recurrir a la cirugía, a los injertos de tejido blando, pero hombre, con antibióticos, eliminando el sarro con una rotaflex y lavándose la boca.

Es que hay gente muy cerda, y ya le digo, que no se ha lavado la boca en su vida, entonces crece esta enfermedad que presenta un aspecto. Hombre, si uno está callado y no abre la boca, pues ni sale el aliento a tortilla de ratas, ni nada parecido, pero cuando lo hace, el primer golpe visual digamos que no es el más agradable. Por eso, hoy desde la fundación anti piorrea estamos colaborando. COPE quiere colaborar con las causas nobles, COPE está donde tiene que estar, y concienciamos a todos de que la higiene bucal, evidentemente, es el mejor aliado, no necesariamente un periodoncista, que es el que tiene que intervenir al final para intentar arreglar este desaguisado.

Ya le daremos algunos datos más de todo ello porque hoy, hoy es un día en el que siguen bajando las temperaturas. Es bueno eso para el incendio de Llutxent, sí. ¿Sería bueno que lloviese? Sí. ¿Va a llover? Puede, puede, porque desde luego, todavía continúa activo el incendio. 3000 vecinos están fuera de sus casas, algunos han perdido sus casas, el fuego ha arrasado más de 3000 hectáreas, y veremos cómo se estabiliza a lo largo del día de hoy.

Hay varios argumentos informativos. Uno de ellos es el acercamiento de presos etarras que comienza, como ya les decíamos ayer, con Olga Sanz y Javier Moreno. Que son dos etarras que querían matar a Atucha e Iturgaiz, y que estaban condenados a 70 años, que han cumplido la parte de la condena que ya les permite alcanzar terceros grados, que se han arrepentido y que Gobierno lo va a hacer esta tarde de Asturias a Basauri. Hasta ahí, razonable, se han acercado muchos presos a lo largo de los años. La vía Nanclares se hizo para eso y el alejamiento de presos se hizo precisamente para combatir el terrorismo. La situación es diferente, sí. Ahora bien, ¿se han diluido?, ¿se han se han arrepentido de todos los crímenes?, pues la verdad, no. Ha salido Santi Potros y está por ahí, vamos, recibido como un héroe. Es un tema bastante delicado en el que el Gobierno debería evitar, sobre todo, a los cursis. A los que como el delegado del Gobierno en el País Vasco ya está diciendo que lo que están haciendo es una apuesta por la convivencia. No te eches tanto azúcar al café, Jesús Loza, que eso nunca es bueno, que eso nunca es bueno.

Y luego, fíjense ustedes, el Gobierno ha cambiado sobre la marcha la política migratoria. Ya no nos hacemos fotos como con el Aquarius, ya no vamos todos allí, 'hosanna, hosanna' cantando todos juntos, con los pañuelitos cuando llegua el barco, con los inmigrantes que han rescatado del mar. Ahora los que llegan, porque va a llegar a Algeciras el Open Arms con 87 personas más. Y a esas 87, lo que se les aplica es la legislación vigente. Es decir, si ha venido usted irregularmente se vuelve, y si es un exiliado político ya lo veremos. O sea que, no puede haber papeles para todos. Vaya, vaya, vaya, lo que dijo Pablo Casado, que es una obviedad, que está recogido incluso en los programas del Partido Socialista. El no puede haber papeles para todos, que le costó que le dijeran racista, extrema derecha, toda esta panda de bocachanclas que se ponen a hablar, el alcalde de Valladolid, la vicepresidenta del Gobierno, etcétera, etcétera. Todos subidos de azúcar. Y ahora resulta que es el Gobierno de Pedro Sánchez el que dice que no hay papeles para todos porque esto, hacer esto, es reconocer que no hay papeles para todos, que no puede haber papeles para todos. O sea, que el Gobierno también entonces es racista, de extrema derecha, etcétera, etcétera, que es lo que se le dijo a Casado. Fíjense ustedes, como el que a veces más habla, luego es el que menos puede hablar. Es decir, hacemos muy bien el 'gipiprogre' en el puerto de Valencia, nos hacemos la fotito maravillosa cuando acabamos de llegar al Gobierno, y luego nos damos un baño de realidad. Eso sí, mientras tanto despachamos a todos los que han dicho lo contrario con los epitetos de siempre. Esto ni es nuevo, ni es la última vez que habrá de pasar.