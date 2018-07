Expósito: "¿Has oído a algún bolivariano decir algo en España sobre Nicaragua?"

El presentador de 'La Tarde', Ángel Expósito, ha analizado en su monólogo de este miércoles la difícil situación política en Nicaragua: "Lo que está ocurriendo en este pequeño e histórico país centroamericano es un escándalo mundial al que la opinión pública en general, los propios medios de comunicación y ni qué decir la política, no hacemos ni caso. Y todo ello embadurnando de supuesta política de izquierda bolivariana. Un Gobierno absolutamente dictatorial, sin escrúpulo alguno, machacando a estudiantes, curas, campesinos e indígenas", ha arrancado.

La crisis política este país apenas ha obtenido repercusión en España. "¿Has oído a algún bolivariano de estos de quinta decir algo en España? No. ¿Has oído a algún Gobierno, decir algo contra Ortega y en favor de esa pobre gente? Tampoco. ¿Y por qué no les hacemos ni caso? ¿Cómo es posible que seamos tan insensibles, tan cínicos, tan alejados de un drama bestial que estamos viendo y escuchando en directo? Si somos sinceros, tan sinceros como realistas, ese cinismo repugnante tiene varios motivos:

1- Ese dictador repugnante es de una supuesta izquierda.

2- Ese Ortega y su esposa son bolivarianos. Imagínate que el dictador fuera un militar de ultraderecha.

3- Nos estamos haciendo insensibles ante el sufrimiento humano. Nos ocupamos de auténticas gili...sandeces intestinas. Ya no nos afectan ni los muertos en el Mediterráneo, ni los ejecutados en una trinchera en Nicaragua...aunque lloren, recen y griten en nuestro mismo idioma español"

Y por último, Expósito ha dicho: "No somos conscientes de que está cambiando el orden mundial. No queremos ver que las migraciones del Sur al Norte. De África a Europa y de Latinoamérica Estados Unidos tienen un denominador común. Se producen por lo mismo: por los Estados fallidos de los que son de origen esta gente".