800 enfermeros y auxiliares de Son Espases no han cobrado el incentivo de 2017

Cerca de 400 enfermeras y otro tanto de auxiliares de enfermería del hospital de Son Espases, han criticado que no han recibido el incentivo de 2017 porque, al parecer, no cumplieron con los objetivos que la gerencia del hospital había fijado. Sin embargo, la presidenta del sindicato de enfermeras SATSE, Celsa García, ha explicado que "estos objetivos no se comunicaron a todas las unidades, lo que crea una situación desigual e injusta entre los que sí lo han recibido y los que no".

García explica que los últimos años este incentivo se había quitado y ahora se ha devuelto sin previo aviso, por lo que ha sorprendido a muchos trabajadores que desconocían que podían optar por él.

Además, la delegada ha manifestado que las unidades que se han quedado sin el incentivo son las que tienen más carga asistencial como urgencias y quirofano, y el exceso de trabajo impide poder registrar el trabajo realizado que permita cumplir con los objetivos.

Lo que extraña, es que esta situación ha sido excepcional en el hospital de Son Espases, ya que García explica que en otros centros como Son Llatzer o Manacor, el incentivo se repartió equitativamente entre todos. Del mismo modo, la delegada critica que en el hospital temen que el año que viene se vuelva a producir el mismo problema, ya que "hemos superado la mitad del año y seguimos sin conocer los objetivos que tenemos que cumplir", afirma.

Esta situación de desinformación ha costado a todos los trabajadores afectados, un incentico de 203 euros. Una cantidad que, desde el sindicato, consideran que es muy importante después de unos años duro y esta afectando al ánimo de la plantilla.