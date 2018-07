Mamen Vizcaíno: “Tras cinco días de silencio, Ábalos se dirige a los taxistas”

Este martes ya es el cuarto día consecutivo de huelga en el sector del taxi, aunque la oferta realizada por el ministerio de Fomento a los taxistas podría haber abierto una puerta hacia un punto de equilibrio entre posturas. Una oferta fruto de la reunión de este lunes en la que no estuvo presente el titular José Luis Ábalos. Sin embargo, sí se ha pronunciado hoy al respecto “tras cinco días de silencio para pedir que desconvoquen los paros”, ha señalado la periodista de 'La Linterna', Mamen Vizcaíno.

La redactora no sabe qué va a pasar a lo largo de la semana, si seguirán o no los paros. “Al menos hoy sigue la huelga pero no las tenemos todas consigo respecto a lo que harán mañana, aunque algunas asociaciones aseguran que el miércoles se van a mantener los paros”, ha apuntado. Desde la plataforma Caracol de Madrid, Alfonso García ha asegurado a los micrófonos de la Cadena COPE que “se lo están pensando” pero “sí estarían de acuerdo con parar mañana la huelga y volver en septiembre después de las vacaciones”.

Mamen Vizcaíno considera que a Alfonso García “no le falta razón” pero que “todo el mundo tiene derecho a disfrutar de unas merecidas vacaciones y no sólo ellos”. “Ese derecho es también de los cientos de turistas que llegan a los aeropuertos cargados de maletas y no tienen un taxi que les lleve a su hotel o alojamiento”, ha apuntado.

También se ha referido a todos aquellos ciudadanos que han visto perjudicada su rutina durante estos cuatro días de paros, “aquellos que se mueven por las ciudades y que tampoco pueden desplazarse como quieren”, ha señalado. Además, la periodista ha denunciado que en Barcelona “ha habido muchas personas, usuarias del servicio puerta a puerta, que no han podido utilizarlo”. A pesar de todos los inconvenientes ocasionados, Mamen Vizcaíno ve positivo que “por fin hayan acordado servicios mínimos con los que dar cobertura a las necesidades de los ciudadanos”.



Reunión Pedro Sánchez - Pablo Casado

El presidente del Gobierno recibe en La Moncloa este jueves al nuevo líder del Partido Popular, Pablo Casado. Según ha anunciado el Ejecutivo hablarán de inmigración y le pedirán al popular “altura de miras, lealtad y responsabilidad con las políticas de Estado”.

Mamen Vizcaíno considera que con este anuncio no se espera un gran recibimiento. “Con este recibimiento, difícil que el encuentro transcurra más allá de la cordialidad y educación propias de lo que marca la agenda”, ha sentenciado la periodista.