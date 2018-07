Los taxistas colapsan el Paseo de la Castellana en Madrid y el Paseo de Gracia de Barcelona

En Barcelona, según la Guardia Urbana, aproximadamente 1.500 taxis mantienen colapsada la Gran Via de Barcelona y están impidiendo la circulación en Paseo de Gracia en los dos sentidos de la marcha, entre las calles Diputación y Gran Via de les Corts Catalanes. Fuentes de la Guardia Urbana han confirmado a Efe que a las 07.30 horas eran 1.500 los vehículos de taxi que ocupaban la Gran Via, aunque esta cifra fluctúa y en algunos momentos pueden llegar a ser 1.800. La concentración de taxis en Gran Via de les Corts Catalanes también está provocando el corte de tráfico entre las calles Entença y Bailén, y ha obligado a desviar el recorrido de las lineas de atubuses que circulan por esas calles. Por su parte, el secretario del Sindicato del Taxi de Catalunya (STAC), Antoni Cervós, ha explicado a Efe que unos 100 taxis procedentes de las comarcas del Vallés y Osona se están dirigiendo al centro de la ciudad para unirse a la protesta de sus compañeros, donde está previsto que lleguen sobre las 11 de esta mañana. Las principales asociaciones y federaciones del sector del taxi se reúnen este mediodía con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y "en función de los resultados habrá más movilizaciones y mantendremos la convocatoria de huelga", ha afirmado Cervós, que ha añadido que "hasta ahora todas las protestas han sido espontáneas y contundentes".

Por otro lado, en Madrid el Paseo de la Castellana está colapsado por la marcha de taxistas desde la T4 hasta el Ministerio de Fomento, donde se va a dar la reunión para intentar solventar esta situación. En la capital ha reinado la tranquilidad en la hora punta de la mañana de este lunes a pesar de la huelga de taxis que continúa en la ciudad, que ha dejado sin servicio de este transporte a las estaciones de tren o al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde solo unos pocos taxis llevaban -gratis- a ancianos, enfermos, embarazadas o personas de movilidad reducida. Como ha sido el caso de una mujer que llegaba de otra provincia y que, llorando, preguntaba si alguien la podía llevar a un hospital en el distrito de Chamberí, donde tenía que recoger unas pruebas médicas de su marido, a la que finalmente un taxi ha llevado al centro sanitario. En la zona de llegadas de Barajas varios taxistas informaban a los viajeros y turistas sobre la huelga y les indicaban de qué manera podían llegar al centro de la ciudad, explicándoles dónde coger autobuses o cómo dirigirse al Metro. Por su parte, Renfe Cercanías ha decidido reforzar el servicio que presta al Aeropuerto T4 con motivo de la huelga.

José Miguel Fúnez, responsable de comunicación de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, ha explicado que aguardan con "grandes expectativas" la reunión que hoy mantendrán representantes del sector en el Ministerio de Fomento. Confían, ha dicho, que se atienda su petición (también secundada por los Ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Zaragoza o Valencia, ha asegurado) de que las competencias de regulación de las VTC pasen del Estado a las comunidades autónomas y los municipios, que son los que realmente se enfrentan a los problemas de circulación, movilidad y medio ambiente. Y esperan también que se recupere un aspecto que se incluye en la ley y que, según se quejan los taxistas, se ha obviado, y es que los vehículos VTC deben regresar a sus bases cuando acaban un servicio, pero en realidad se quedan circulando o aparcados a la espera de captar nuevos clientes. Fúnez, que ha resaltado que las movilizaciones se están llevando a cabo de forma "muy tranquila" desde el pasado viernes en Madrid, ha confiado en que el ministerio atienda las reivindicaciones del sector porque, de lo contrario, ha advertido, la huelga se convertirá en indefinida.

Por su parte, Alfonso García, presidente de la plataforma Caracol, ha asegurado que hoy es "el día más grande de la historia del taxi", porque el sector va a decirle a Fomento que "esto se ha acabado, que no puede seguir así". García ha señalado que "hay una ley que no se cumple", y ha exigido que el ministerio haga "lo que tenga que hacer" para parar esta situación, que perjudica a "cientos de familias" que viven del taxi y "llevan tres años sangrándonos y dándonos largas" sin hacer "nada". A pesar de ser optimistas con el encuentro con Fomento, García ha insistido en que los taxistas están "cansados de muchas promesas y muchas mentiras". García también ha destacado que "ahora mismo está todo el sector unido, sin siglas, sin ninguna asociación, ha sido un movimiento tipo 15-M", y ha avisado que aunque "de momento" todo está siendo "pacífico", ha advertido de que "se van a endurecer las cosas" si no se atienden sus reivindicaciones.