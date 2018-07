¿Será Rosa María Mateo la administradora única de RTVE?

Este jueves en 'La Linterna', nuestros confidenciales han analizado la designación de la administradora única de RTVE, la posible celebración del debate del Estado de la Nación en septiembre y el cierre de la agenda de la reunión bilateral Estado- Generalitat.

Fernando Jáuregui ha comentado que “mañana es, teóricamente, el día en que se aprobará la designación de la administradora única de RTVE”. Cree que “el PDeCAT en esto se ha unido un poco y no va a poner pegas”. Jáuregui y de Ribot han comentado que en “se han puesto de acuerdo en el nombre de Rosa María Mateo”. Jáuregui ha dicho que “el segundo tema es la agenda del déficit, y no se van a poner de acuerdo bajo ningún concepto. Otra cosa es que después del nombramiento de la nueva ejecutiva, la oposición que van a ser en el Partido Popular va a ser la vía parlamentaria”. Ha agregado que “el Parlamento está decaído, inoperante. Ha señalado que “en cuarenta años de vida profesional nunca había visto al Parlamento tan decaído, donde las Cortes son inexistentes y lo que quiere el Partido Popular es empezar a jugar ahí”. Cree que “en cuanto vuelvan de las vacaciones en septiembre va ser la celebración del debate del Estado de la Nación. El repaso en general incluirá una rueda de prensa de Pedro Sánchez”. Ha señalado que “va a haber un renacimiento de la vida parlamentaria, que es bueno, y va a ser de la mano del PP. Bien sabe además el PP que las demás formaciones han dejado caer la vida parlamentaria, y el propio partido se acusa a sí mismo de no haberla fomentado”.

De Ribot ha añadido que “el Parlamento es escenario de debilidad de Pedro Sánchez porque aquí se visualizará que Esquerra Republicana sí le da apoyo pero el PDeCAT ni de broma. Con lo cual se anticipan situaciones delicadas que pueden venir a la vuelta de las vacaciones”.

¿Habrá un posible acuerdo Estado- Generalitat?

Sobre la reunión de Batet y Artadi ha dicho que “es la primera vez que se ven en persona. Se ha desmarcado por fuentes oficiales el cierre de la agenda de la reunión bilateral Estado- Generalitat”. Ha señalado que “es muy curioso que la agenda se tuviera que cerrar el martes y no se ha cerrado hasta hoy. Además, se han hecho públicas las dos noticias a la vez. Ha comentado que es “una agenda que hay que tratar con cuidado porque la Generalitat ha logrado incluir la cuestión de los presos que se va a tratar, igual que el tema del referéndum, de un posible nuevo referéndum. Es verdad que las dos partes han dicho que no va a haber ningún acuerdo”. De Ribot ha señalado que “una cosa es hablar con el conseller Maragay, que tiene poco peso político y además es de Esquerra, y otra es hablar con alguien que tiene línea directa con Puigdemont cuando lo que busca es estabilidad. Ha comentado que “a lo mejor, haber cedido en esta agenda garantizaría un escenario futuro de una cierta tranquilad”.

Ha sentenciado que “el fruto de esta reunión vendrá en comisiones futuras, porque ninguna de las dos partes puede salir con las manos vacías”.