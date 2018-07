Un fallo de seguridad en el aeropuerto de Múnich atrapa a miles de españoles

El caos generado por una mujer que se saltó el pasado sábado los controles de seguridad del aeropuerto de Múnich, el segundo más grande de Alemania, se ha sentido hoy en toda su magnitud, con la cancelación de casi 330 vuelos en las últimas 24 horas que ha afectado a más de 32.000 pasajeros al comienzo de sus vacaciones de verano.

Unas 700 personas han tenido que pasar la noche en camas de campaña en el aeropuerto y varios centenares han acabado alojadas en hoteles. Asimismo tuvieron que ser reprogramados los vuelos de por lo menos unos 2.000 pasajeros, obligados a armarse de paciencia.

Según ha señalado el departamento de comunicación del aeorpuerto, los más afectados han sido los clientes de Lufthansa y sus líneas asociadas. La compañía alemana no ha facilitado detalles sobre la dimensión del problema ni de los perjuicios causados.

Tampoco se han facilitado muchos detalles del incidente de ayer, que obligó a la evacuación de dos terminales después de que una mujer desobedeciese la orden del personal de seguridad de abrir su bolso y desapareciera en dirección a las puertas de embarque. La búsqueda de la mujer forzó el cierre durante siete horas de los vuelos.

Fue encontrada horas después y de ella solo se sabe que tiene 40 años y que no fue detenida. No quiso dar detalles sobre su identidad ni sobre las sanciones que puede enfrentar.

