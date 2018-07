Los taxistas: "Los VTC están ocupando nuestras paradas y nuestras zonas de trabajo"

Diferentes asociaiones de taxis repartidas por todo el territorio español se han sumado a la huelga iniciada hace días por sus compañeros en Barcelona para exigir al Gobierno la regulación de las licencias VTC (Vehículos de transporte con conductor). Además, durante el día de hoy, los principales representantes de estos colectivos se reunirán con el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, con el objetivo de legislar bajo unas nuevas licencias urbanas a las empresas de Uber y Cabify.

El presidente de la Asociación Nacional de Taxis (ANT), Julio Sanz, ha exigido en Herrera en Cope que los partidos políticos no utilicen por intereses propios su protesta: "No vamos a consentir ser el instrumento de nadie". Además, ha confirmado que "el taxi lo que pide es legalidad, que se cumpla la ley".

Julio Sanz ha explicado las demandas que expondrán durante la reunión de hoy a Pedro Saura, secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (una licencia VTC por cada 30 taxis y una nueva licencia urbana). No obstante, ha reconocido que si el Gobierno no accede a sus peticiones no van a dar marcha atrás: "Estamos legitimados y estamos obligados a seguir manifestando nuestro deseo de tener una solución. Lo que le pedimos a este Gobierno es que sea valiente".

Por su parte, el presidente de la ANT ha condenado los incidentes que se han producido durante estos días de ciertos taxistas en huelga contra los VTC, pero, ha reconocido que ellos también sufren violencia por otras vías: "También es violencia aquella que se produce y sufrimos a diario por parte de los vehículos de arrendamiento con conductor porque están ocupando literalmente nuestras paras, nuestras zonas de trabajo y están usurpando nuestro derecho".

La reunión de Pedro Suara es la primera de la serie de encuentros que mantendrá durante estos días con los principales afectados. Mañana se reunirá con los representantes legales en España y Europa de las empresa Uber y Cabify.