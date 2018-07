Los monólogos más broncos de Carlos Herrera durante esta temporada

Señores, señoras, me alegro, ¡buenos días!

La mañana no empieza hasta que Carlos Herrera saluda a sus oyentes. Al líder le encanta madrugar y despertar a los 'fósforos' con las noticias más destacadas de la jornada. Sus análisis son un referente tanto en la profesión como en los hogares de millones de españoles. No en vano, su defensa de la unidad territorial sin paliativos y del Estado de Derecho lo convierten en una voz con peso y autoridad en el panorama informativo. Coincidiendo con el final de la temporada, hemos querido rescatar una colección de sus mejores monólogos.

Una de las noticias que más polémica ha levantado en los últimos meses ha sido la compra del chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero. El comunicador, que no ha criticado la adquisición porque todo el mundo “tiene derecho a la prosperidad”, sí ha remarcado las constantes contradicciones del líder de Podemos. Por eso, ha dicho que Iglesias "se ha pasado la vida con esa fraseología del rencor a todos aquellos que viven en chalets, especialmente si son políticos". "Y tú te vuelves de repente un pequeño burgués, pequeño burgués con barbacoa, cuando tú dijiste que siempre vivirías en Vallecas y que si fueras presidente te gustaría seguir en tu piso de 60 metros cuadrados en Vallecas". Además, entiende que es difícil que Iglesias luche por los más desfavorecidos de la sociedad desde un "chalet bolivariano".

Nada más triunfar la moción de censura de Pedro Sánchez, Herrera fue uno de los primeros en vaticinar que el socialista no convocaría elecciones hasta agotar el resto de la legislatura, en contradicción con lo que se había comprometido y obviando pasar por las urnas. Además, le reprochó la forma en que llegó al Gobierno con el apoyo de partidos independentistas y nacionalistas vascos. En un exhaustivo diagnóstico, Herrera señaló que “lo curioso del caso es que España ahora queda en manos de partidos que si pudieran destruirla, lo harían. La España tal y como la conocemos. La España del 78. La España de 40 años de Constitución. Y lo hacen apoyando a un oportunista que gracias a ellos, no gracias a los votantes, gracias a ellos, va a alcanzar el poder negándose a convocar elecciones, por cierto. Porque una vez alcanza el poder, Pedro Sánchez agota los 2 años que quedan de legislatura. Bueno, y deroga la reforma laboral y otras cosas más. Ya veremos cuál será la deriva de la gobernabilidad, la deriva del país, que eso habrá que ir contándolo día a día y en ello estaremos”.

El comunicador mejor valorado por los españoles también ha criticado la propuesta del Gobierno socialista de reformar el Código Penal para exigir el “sí” expreso de la mujer al tiempo de mantener relaciones. A este respecto, razonaba que “lo que quiere este Gobierno para que un hombre no pueda ser acusado de agresión sexual, es que haya habido un 'sí' explicito. Vamos a ver, yo soy el primero que entiendo que si no hay un 'sí' explicito, es mejor no meterse. Hay que respetar el hecho de que si no te dicen que 'sí', es que no te están diciendo... Vamos, a no ser que es que te coja directamente, ¿verdad?, por lo pudendo y te arrastre aunque no te diga que 'sí'. Pero eso hay que respetarlo”.

A renglón seguido, manifestaba que elevar eso “a categoría de Código Penal es de un peligro... Es decir, una reforma del Código Penal en el que se va a recoger que si la mujer no da un sí explícito, todo lo demás será delito. Delito. Miren, en estas cosas todo es tan subjetivo... Primero, además, invierte la carga de la prueba, acaba con la presunción de inocencia... En fin...”. Por eso, justificaba que “la izquierda española ha pasado del amor libre a meter un notario en una cama”.

Si algo ha roto los esquemas de Herrera, ha sido la decisión del tribunal regional alemán de no entregar a Puigdemont para que sea juzgado por el Tribunal Supremo debido al golpe de Estado secesionista. Por ello, señaló que la resolución es una “excelente noticia para los independentistas. Para los independentistas alemanes, claro. Porque ahora mismo aquellos que en Baviera quieran o se atreva, claro, porque primero tienen que atreverse, se atrevan a promover un referéndum ilegal y después a proclamar la independencia del Land, podrán exhibir esta sentencia que lo que viene a decir que el único delito que comete si haces eso, es si lo has hecho con dinero público”.

Y continuaba, “independentistas alemanes que me escucháis todos los días, además me consta, sabed que si buscáis algunos mecenas de Munich hay jurisprudencia alemana que dictamina que eso no es alta traición y rebelión, que es simplemente un referéndum para querer negociar, que es lo que ha dicho el tribunal alemán con las autoridades españolas. Poco importa que después declarara una república independiente. Menudencias según estos fenómenos de ese tribunal”.