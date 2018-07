Estimulación cerebral como tratamiento para la anorexia nerviosa

El Hospital del Mar en Barcelona trata con estimulación cerebral a enfermos con anorexia. Es una técnica pionera y abre nuevas vías a un 30% de enfermos que no tienen otra salida, después de esta terapia los pacientes vuelven a comer trás mucho tiempo. Esta técnica también ha sido utiliza para otras enfermedades como el Parkinson, podría convertirse en una forma efectiva de tratar a personas con anorexia nerviosa.

Elisabeth es una paciente que ha sido tratada con esta técnica, llevaba cuatro años sin consumir nada sólido, ha contado su historia de superación en los micrófonos de Herrera en COPE. Tras la operación, Elisabeth valladares empezó a ser feliz, más allá del tratamiento el cariño de su familia fue fundamental para superar esta terrible enfermedad. Gracias a la estimulación cerebral, Valladares consigo recuperar tres kilos en los últimos dos meses y medio. El carácter de Elisabeth también ha cambiado, ha comenzado una vida totalmente distinta tras este ensayo.

Y es que, como ha señalado Gloria Villalba, médica adjunta del Servicio Mancomunado de Neurocirugía del Hospital del Mar, también en los micrófonos de Herrera en COPE. El tratamiento no consiste en aumentar las ganas de comer, consiste en una mejora en el funcionamiento del estado anímico, la reducción de la ansiedad y el aumento de la motivación personal.

Estos resultados abren una esperanza para aquellos enfermos de anorexia crónica que ya han probado todas las recomendaciones médicas y no han conseguido ningún resultado. Villalba ha remarcado que este ensayo va destinado a ayudar, sobre todo, a aquellas personas que no han conseguido superar la enfermedad con las técnicas tradicionales. El margen que se da para que el paciente consiga salir adelante es de un año, porque no todos los enfermos de anorexia tienen el mismo comportamiento y por eso necesitan un tiempo distinto.