Vinícius: "Si yo ganara la mitad de lo que Marcelo ha logrado, ya estaría muy bien"

El recién presentado jugador del Real Madrid Vinícius concedió su primera entrevista como merengue en la que confesó sus expectativas para la temporada y su futuro en el conjunto blanco.

Al preguntarle por su llegada al Real Madrid, el brasileño reconoció que se siente "orgulloso y muy contento de estar aquí, en Madrid, en el mejor equipo del mundo" y que desde que llegó sintió "algo diferente, que iba a ser muy feliz, no solo yo, sino todos mis compañeros y mi familia también".

"Hago un fútbol alegre y osado, del estilo que se juega en el fútbol brasileño, siempre con mucho regate, pero respetando al adversario", calificó Vinícius. El jugador de 18 años también habló sobre su adaptación al fútbol europeo y admitió que "aquí se mueve más rápido el balón. Poco a poco estoy aprendiendo cómo se entrena aquí y, cada vez más, me estoy integrando con mis compañeros de equipo".

Vinícius tuvo palabras para su compatriota y segundo capitán del Real Madrid Marcelo, que ha sido clave en su adaptación a la ciudad: "Marcelo siempre me dice que me va a gustar mucho jugar aquí. Me dice que voy a querer jugar aquí muchos años y que nunca voy a querer irme". Consciente de que el Real Madrid es un equipo que aspira a ganar cualquier título, el delantero reconoció que "hablando de títulos, si yo ganara la mitad de lo que Marcelo ha logrado, ya estaría muy bien".

Respecto a sus aspiraciones en el conjunto blanco, Vinícius comentó que imagina "un año maravilloso, en el que los madridistas celebren muchos títulos conmigo y con todo el equipo".