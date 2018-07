Cuixart pide su libertad al descartar Alemania el único delito que le imputan

La defensa del presidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart ha pedido al Supremo que lo deje en libertad, a la luz de la decisión de la justicia alemana de no extraditar al expresidente catalán Carles Puigdemont por el delito de rebelión, el único que se le imputa y por el que permanece en prisión preventiva.

Según ha informado Òmnium Cultural en un comunicado, Marina Roig, abogada de Cuixart, ha presentado un escrito ante la sala de lo penal del Supremo para pedir la puesta en libertad de su cliente, tal y como han hecho los otros líderes independentistas que permanecen en prisión preventiva procesados por rebelión.

La abogada razona en su escrito que el tribunal de Schleswig-Holstein no aprecia indicios de delitos de rebelión en el proceso independentista, por lo que no tiene sentido que su cliente permanezca en la cárcel teniendo en cuenta que ése el único delito por el que ha sido procesado, ya que al no formar parte del Govern no se le imputa malversación de caudales públicos.

El escrito se remite también al manifiesto que hace unos meses firmaron más de un centenar de catedráticos y profesores de derecho penal español, que niega que los hechos de que se acusa a los líderes independentistas encarcelados encajen en el delito de rebelión, que el Código Penal castiga con hasta 30 años de cárcel.

Marina Roig alega además que no existe riesgo de reiteración delictiva por parte de Cuixart y tampoco de huida, dado el "arraigo personal, familiar y laboral" del encausado, así como el hecho de que haya renovado recientemente su cargo de presidente de Òmnium Cultural.

En ese sentido, recuerda la abogada que su cliente ha comparecido ante los tribunales cuando se le ha citado y que siempre se ha mostrado a disposición de la justicia.

Según mantiene la defensa, durante el proceso independentista Jordi Cuixart actuó siempre "de manera pacífica, ejerciendo los derechos fundamentales de reunión, manifestación, libertad de expresión, libertad ideológica y participación política" como presidente de una entidad con 57 años de historia que nunca ha convocado movilizaciones violentas.

En su escrito, la defensa de Cuixart propone otras medidas cautelares para su cliente, sea mediante la imposición de una fianza o la obligación de comparecer ante el juzgado, si fuera necesario diariamente.