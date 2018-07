Carmen Calvo se reunirá este jueves con el vicepresidente de la Generalitat

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, se reunirán este jueves en Madrid, en el Palacio de la Moncloa, para avanzar en la normalización de las relaciones entre ambas instituciones.

Según la agencia EFE, el encuentro se produce a petición del vicepresidente catalán que, por cuestiones de agenda previa, tenía previsto desplazarse a Madrid durante esa fecha. Las mismas fuentes han indicado que este contacto se enmarca dentro del nuevo escenario de relaciones entre el Estado y la Generalitat iniciado este lunes con la reunión mantenida en La Moncloa entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente catalán, Quim Torra. Por lo tanto, el diálogo entre ambas administraciones tendrá lugar en el seno de la comisión bilateral Estado-Generalitat como se anunció ayer tras el encuentro de Sánchez y Torra.

La vicepresidenta del Gobierno afirmó en una entrevista en El Mundo que el Gobierno tiene que mantener una "constante defensa de la constitución". Y que si la Generalitat volviera a infrinjir la ley no habría más margen que el cumplimiento de la Constitución. Según Carmen Calvo, ellos distinguen muy bien el plano en el que se quieren relacionar con normalidad y lealtad mutua. Pero que, además, también tienen que defender la Constitución. Por su parte, el Govern a través del propio presidente, Quim Torra, ha mostrado su satisfacción por el diálogo abierto por el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, pero persiste en la idea de continuar con la vía unilateral de autodeterminación. Además, ha insistido en que "no hay futuro que no pase" por el ejercicio de ese derecho, del que ha dicho que "no puede renunciar" nunca porque "el pueblo de Cataluña se lo ha ganado".