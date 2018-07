Maroto ve espacio de integración en las listas municipales y autonómicas

El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, cree que el PP puede culminar la integración "completa" de los equipos de Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santamaría en la elección de los candidatos para las elecciones municipales y autonómicas de 2019.

Ahí hay "un gran espacio" para la integración, ha subrayado Maroto a los medios, aunque también ve posibilidades en la estructura nacional puesto que es -ha subrayado- "ampliable y modificable" y ha insistido en que las opciones para trabajar en el PP "son dinámicas".

En todo caso, ha asegurado que la integración será "completa" si se produce el "respeto, la generosidad y se da el tiempo necesario" para que esa integración sea "efectiva".

Según ha asegurado, el equipo de Casado está dispuesto a cumplir esos "tres ingredientes" para que la integración se produzca en las mejores condiciones.

La candidatura que ha perdido no lo ha hecho de una manera evidente, ha señalado, sino que ha obtenido unos buenos resultados y, por tanto, para "coserlo todo bien" y que la unidad sea total hace falta "respeto generosidad y tiempo por ambas partes", ha subrayado.

Maroto, que se sienta al lado de la exvicepresidenta en la bancada del PP, ha estado hablando largo rato con ella, pero no ha revelado el contenido de la conversación. "Es imposible no hablar, seguimos hablando todos con todos como no puede ser otra manera".

No se ha convocado ninguna reunión formal entre las dos candidaturas, ha dicho, pero no lo considera tampoco necesario porque, en su opinión, "a veces las cosas se dicen de forma mas rápida y cordial si te encuentras de manera casual que si esta todo más organizado".

De parte de la candidatura de Sáenz de Santamaría, José Luis Ayllón ha dicho también que esas conversaciones se están produciendo de manera informal y con total normalidad, asegurando que no tienen por qué celebrarse más reuniones formales entre ambos como la que tuvo lugar antes de ayer.

Ha evitado pronunciarse sobre las posibilidades que ha sugerido Maroto para integrar a los afines a la exvicepresidenta y ha avanzado que él no podrá asistir esta tarde a la reunión de los grupos parlamentarios del Congreso y Senado que presidirá Casado en la sede de Génova por motivos familiares.

Desconoce, ha señalado, si acudirá Sáenz de Santamaría, aunque supone que lo hará.