Fomento recuerda que Ryanair debe pagar compensación a los usuarios afectados

RYANAIR HUELGA

Madrid, 10 ago (EFE).- El Ministerio de Fomento ha recordado hoy, ante la huelga de pilotos de la aerolínea Ryanair en varios países europeos, que las cancelaciones por paros del personal no son una circunstancia extraordinaria, por lo que la compañía tendrá que abonar compensaciones económicas a los usuarios afectados.,Fomento ha señalado que cabrán esas compensaciones económicas de entre 250 y 600 euros siempre que Ryanair no avisara de la cancelación del vuelo con el tiempo requerido o que no