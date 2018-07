La gira "Déjate llevar" echa el broche en Ceuta con satisfacción de artistas

La gira "Déjate Llevar" de la Cadena Dial ha cerrado su gira de conciertos esta noche en Ceuta con un elenco de artistas, entre ellos tres de los participantes de la última edición de Operación Triunfo, que han agradecido la acogida por toda España.

La gira se ha cerrado en las Murallas Reales subiendo al escenario Beatríz Luengo, Gonzalo Hermida, Lorena Gómez, Moisés Losada y los participantes de Operación Triunfo Miriam, Roi y Cepeda.

La cantante Miriam Rodríguez (La Coruña, 1996) ha manifestado a periodistas que se sumó tarde a la gira "porque tenía una agenda complicada pero he estado en Murcia, Motril (Granada), Málaga y ahora en Ceuta y ha sido una experiencia muy bonita para conocer otros artistas y disfrutar de otras ciudades".

La coruñesa ha destacado que salir de OT "hay que gestionarlo y digerirlo poco a poco, yo personalmente sigo siendo la misma Miriam de antes e intento buscar la normalidad dentro de una vorágine que está detrás de un programa de televisión".

Miriam Rodríguez está centrada en su disco y en componer "y aprovechar todo lo bueno que nos da para coger tablas. Es una carrera de fondo que nunca termina, pero tiene un momento de vértigo porque las oportunidades no son las mismas pero lo que me da seguridad y lo que me motiva es ver la implicación de la gente que apuesta por nosotros".

Sobre su aparición en la serie Vis a Vis ha añadido que no quería dejar de lado su faceta de actriz "pero es difícil compaginarlo, una experiencia única, me vino esa oportunidad pero estoy muy centrada en mi carrera discográfica".

Lorena Gómez (Lérida, 1986) ha declarado que en cada sitio que ha estado la gira "tenía a alguien de mi familia y a nivel musical estoy contenta de la multitud de personas que han venido a vernos y con la energía y la alegría que se ha vivido".

La catalana ha destacado que profesionalmente está "muy contenta porque en otoño saco mi próximo sencillo y con muchos proyectos de cara al disco del año próximo".

Ese nuevo trabajo, en su opinión, "aportará muchas novedades pero mucha Lorena; porque mucha gente en discos pasados no ha visto la esencia pura de Lorena pero esta vez sí. Todas las canciones serán del mismo estilo y definiéndome ya como artista; porque ya sé lo que me gusta y lo que no".

Lorena Gómez dice que le gusta "cantar con el corazón y nada que te impongan y hacer las canciones que a uno le llenan. Cuando eres fiel a ti mismo eres fiel a los demás, lo principal en un artista es ser uno mismo y luchar por mantenerse que es lo más difícil".

Por su parte, Moisés Losada (Huelva, 1991) ha dicho a periodistas que está muy contento con la gira, "hemos hecho una piña con todos los compañeros. Se ha vivido muy buena energía. No hay competencia y todo ha sido experiencias positivas y constructivas".

El andaluz ha añadido que se lleva "la pasión por la música, hemos intercambiado conceptos, incluso hemos compuesto algunas melodías y seguramente perdure a lo largo de la carrera".