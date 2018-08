Demi Lovato ingresará en un centro de rehabilitación, “es cuestión de vida o muerte”

El 21 de junio Demi Lovato confesaba en su nueva canción, “Sober”, que había vuelto a recaer en el alcohol y las drogas “hemos estado en este camino antes, lo siento mucho, ya no estoy sobria” reza la canción. Un mes después una fiesta en su casa de Hollywood Hills acabó con la cantante inconsciente por una sobredosis. Inmediatamente fue trasladada al Centro Médico Cedars-Sinai donde aún permanece hospitalizada najo observación.

Su estancia en el centro de salud se ha visto complicada en varias ocasiones. Demi ha sufrido náuseas, vómitos y altas fiebres estos últimos días pero ya se encuentra estable y fuera de peligro. Su familia y seres más cercanos aún tienen el susto en el cuerpo y le han propuesto ingresar en rehabilitación una vez le den el alta. A lo que ella ha aceptado tras apreciar la gravedad de la situación. “Podría morir si no lo hace, y eso no va a pesar en nuestra conciencia” declaró una fuente cercana a la artista al medio TNZ.

Por desgracia, no es la primera vez que Lovato se encuentra en una situación similar por abuso de alcohol y drogas. En 2010, mientras estaba de gira en Latinoamérica con los Jonas Brothers, Demi tuvo que regresar a Estados unidos para ingresar en una clínica de rehabilitación, donde además, fue diagnosticada de bipolaridad y bulimia. Desde entonces, comenzó una lucha diaria propia y una campaña de concienciación hacía la sociedad sobre las enfermedades mentales.

Estos últimos días las muestras de cariño y ánimo no han tardado en llegar por parte de sus fans y otros artistas. Twitter se ha llenado de mensajes con el lema por excelencia de la cantante “Stay Strong”, mantente fuerte. Ahora en rehabilitación la interprete de “Tell me you love me” podrá descansar y tomarse su tiempo para recuperarse metal y físicamente de lo ocurrido en Los Ángeles esa fatídica noche.